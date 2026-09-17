Samsun’da uyuşturucu operasyonu

Samsun’un İlkadım ilçesinde, jandarma ekipleri uyuşturucu operasyonları gerçekleştirdi. İki ayrı operasyonda toplamda iki şüpheli yakalandı. İlk operasyon, Derebahçe Mahallesi’nde yapıldı.

Bu operasyonda A.K. isimli şüpheli gözaltına alındı. İkinci operasyon ise Fevziçakmak Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Burada ise B.A. isimli şahıs yakalandı. Her iki şahıs da uyuşturucu madde ticareti yapmakla suçlanıyor. Jandarma, yakalanan şüphelilerle ilgili gerekli işlemleri tamamladı. Ardından iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA