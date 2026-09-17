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Bakan Uraloğlu duyurdu: İstanbul Havalimanı'nın yeni pisti açılıyor! "Taksi süreleri kısalacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nın 4. ana pistini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla yarın hizmete açacaklarını bildirdi. Yeni pistin İstanbul Havalimanı’nın ilk Doğu-Batı yönlü pisti olacağını belirten Uraloğlu, pistin devreye alınmasıyla iç hat uçuşları ve doğu yönlü rotalarda taksi ve havada kalış sürelerinin kısalacağını açıkladı.

Bakan Uraloğlu duyurdu: İstanbul Havalimanı'nın yeni pisti açılıyor! "Taksi süreleri kısalacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nın 4. ana pistini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yarın hizmete açacaklarını duyurdu.

Bakan Uraloğlu duyurdu: İstanbul Havalimanı nın yeni pisti açılıyor! "Taksi süreleri kısalacak" 1

İLK DOĞU-BATI YÖNLÜ PİSTİ OLACAK

Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nın hâlihazırda kuzey-güney doğrultusunda uzanan 3 ana ve 2 yedek olmak üzere toplam 5 pistle hizmet verdiğini belirterek “4. ana pistimizin devreye alınmasıyla toplam pist sayımızı 6’ya çıkaracağız. Yeni pistimiz aynı zamanda İstanbul Havalimanı’nın ilk Doğu-Batı yönlü pisti olacak. Yeni beton pistimizi 2 bin 820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde inşa ettik.” açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu duyurdu: İstanbul Havalimanı nın yeni pisti açılıyor! "Taksi süreleri kısalacak" 2

"TAKSİ VE HAVADA KALIŞ SÜRELERİNİ KISALTACAĞIZ"

Yeni pistin uçuş operasyonlarına sağlayacağı katkıya dikkati çeken Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Özellikle iç hat uçuşları ve Doğu yönlü rotalarda taksi süreleri ile havada kalış sürelerini kısaltacağız. Böylece yakıt ve zamandan tasarruf sağlayacağız. Olumsuz hava koşullarında dahi operasyonel çeşitliliği artıracağız. İniş-kalkış emniyet marjını ve zamanında kalkış oranlarını da azami düzeye çıkaracağız. Hangar alanlarına yakın konumuyla genel havacılık operasyonlarının daha hızlı ve bağımsız yürütülmesine de imkân sağlayacak.”

Bakan Uraloğlu duyurdu: İstanbul Havalimanı nın yeni pisti açılıyor! "Taksi süreleri kısalacak" 3

Bakan Uraloğlu duyurdu: İstanbul Havalimanı nın yeni pisti açılıyor! "Taksi süreleri kısalacak" 4

Bakan Uraloğlu duyurdu: İstanbul Havalimanı nın yeni pisti açılıyor! "Taksi süreleri kısalacak" 5

Bakan Uraloğlu duyurdu: İstanbul Havalimanı nın yeni pisti açılıyor! "Taksi süreleri kısalacak" 6

Bakan Uraloğlu duyurdu: İstanbul Havalimanı nın yeni pisti açılıyor! "Taksi süreleri kısalacak" 7

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Havalimanı cumhurbaşkanı erdoğan Abdulkadir Uraloğlu
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