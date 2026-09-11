Evde profesyonel etki: FOREO Bear Mini fırsat ürünü oldu

Sabahları aynaya baktığınızda yorgun, elastikiyetini kaybetmiş ve hatları belirsizleşmiş bir cilt görmek canınızı mı sıkıyor? FOREO Bear Mini, patentli T-Sonic™ masajı ve hedef odaklı mikro akım teknolojisi sayesinde sadece dakikalar içinde daha sıkı, kalkık ve canlı bir görünüm sunuyor. Üstelik cebinize sığacak kadar kompakt yapısıyla her yere taşıyabilirsiniz. Hazır 4.621 TL indirimdeyken kendinize veya sevdiklerinize uzun yıllar ışıldayacağı harika bir hediye verebilirsiniz.

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Foreo Bear Mini Yüz Sıkılaştırma Cihazı

FOREO Bear Mini, yüz ve boyun bölgesindeki kasları hedef alarak mikro akım ve T-Sonic™ masajı ile yüz hatlarını belirginleştiren ve ince çizgileri gözle görülür şekilde azaltır. Cildin elektriğe karşı direncini ölçüp akımı otomatik ayarlayan Anti-Shock System™ teknolojisiyle maksimum güvenlik veren cihaz, kolajen ve elastin üretimini destekler. Ergonomik ve hijyenik silikon tasarımıyla yüz kıvrımlarına tam oturan Foreo Bear Mini, tek şarjla 90 kullanım imkanı tanır ve FOREO uygulamasıyla kişiselleştirilmiş bakım rutinleri sunar.

Kullanıcılar ne diyor?

"3 haftadır kullanıyorum, yüzümde bariz bir ışıltı ve hafif bir gerginlik hissediyorum, ürünü kullandıktan sonra cildimde bir ısınma hareketlenme hissediyorum sonrasında sürdüğüm serum kesinlikle daha iyi cilde nüfus ediyor."

"Severek kullanıyorum, uzun süreli kullanımda cilt cidden sağlıklı parlak ve dinç duruyor."

Bu içerik 11 Eylül 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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