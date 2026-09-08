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"Daha önce neden almadım?" diyeceğiniz PUMA ayakkabı fırsatı
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"Daha önce neden almadım?" diyeceğiniz PUMA ayakkabı fırsatı

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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Sert betonlarda yürürken veya gün boyu oradan oraya koştururken dizlere binen yükü hafifleten bir ayakkabı bulmak zordur. Puma'nın ezber bozan Fast-Trac Nitro 3 modeli ise NitroFoam™ teknolojisinin bulut hissi veren yastıklaması ve PWRTAPE desteğiyle yürüyüşlerinizi büyük bir keyfe dönüştürüyor. Stoklarla sınırlı indirim bitmeden hemen bakın!

İster şehirde yoğun bir gün geçirin ister hafta sonu yürüyüşe çıkın; doğru taban seçimi tüm günün konforunu belirler. Puma Fast-Trac Nitro 3, gelişmiş PUMAGRIP ATR dış tabanı sayesinde farklı zeminlere güvenle tutunuyor ve nefes alan yapısıyla ayağı gün boyu ferah tutuyor. Her adımda yumuşaklık ve sağlamlık arayanlar için harika bir seçenek olan bu modelde indirim başladı. Detaylar yazımızda...

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PUMA Fast-Trac NITRO 3 Koşu Ayakkabısı

"Daha önce neden almadım?" diyeceğiniz PUMA ayakkabı fırsatı 1

Puma Fast-Trac Nitro 3, beton kaldırımlardan engebeli patikalara kadar her adımda maksimum konfor sunmak için tasarlandı. İç tabanında yer alan bulut hissi veren NITROFOAM™ yastıklama, basış yükünü hafifletip adımlarınıza enerji katarken PWRTAPE takviyeleri ayağınızı mükemmel şekilde sarıp destekliyor. Derin dişli PUMAGRIP ATR dış tabanı ise çamurlu, kaygan ya da taşlı zeminlerde bile kaymayı önleyerek tam tutuş sağlarken file kumaşı sayesinde uzun süreli kullanımlarda bile ayağınızın havasız kalmasını engelliyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Giydiğim en rahat ayakkabılardan birisi. Kesinlikle fazla rahat ve hafif. Ve kalitesine bakınca bedava denilecek bir fiyat."
  • "Daha önce neden almadım? diyebileceğiniz harika bir ürün. Malzeme kalitesi ne kadar bilemem ama konforlu yürüyüşler için muazzam."
  • "Bu ayakkabıdan kendime, bir sene önce bileğini kırmış olan anneme ve ortopedik sorunlar yaşayan teyzeme aldım. Hepsi de çok memnun kaldı. Ben koşuda kullanıyorum, tutuşu iyi rahat bir ayakkabı."
Ürünü İncele

Bu içerik 8 Eylül 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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