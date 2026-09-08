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Antalya'da alevlerle mücadele sürüyor! Isparta yolu trafiğe kapatıldı

Antalya'nın Aksu ilçesindeki orman yangınına müdahale sürerken, rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle alevler Antalya-Isparta yoluna dayandı. Ekipler alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtulurken, Antalya-Isparta yolu çift yönlü araç trafiğine kapatıldı.

Antalya'da alevlerle mücadele sürüyor! Isparta yolu trafiğe kapatıldı

Antalya'nın Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde başlayan yangında ekiplerin söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yangının 24. saatinde rüzgarın yön değiştirmesi ile birlikte hareketli dakikalar yaşandı.

Antalya da alevlerle mücadele sürüyor! Isparta yolu trafiğe kapatıldı 1

Ters yönde esmeye başlayan rüzgarın şiddetini de arttırması ile birlikte alevler söndürme ekiplerinin koordine edildiği Yeşilkaraman Mahallesi'ne dayandı.

Antalya da alevlerle mücadele sürüyor! Isparta yolu trafiğe kapatıldı 2

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Mahalleyi saran alevler nedeniyle bölgede bulunan görevliler ve vatandaşlar tahliye edildi. Alevlerin evlerine doğru ilerlediğini gören bazı vatandaşlar gözyaşlarına boğuldu.
Antalya da alevlerle mücadele sürüyor! Isparta yolu trafiğe kapatıldı 3

ALEVLER ANTALYA-ISPARTA YOLUNA DAYANDI

Hızla ilerleyen alevler Antalya-Isparta yoluna dayandı. Ekipler ve vatandaşlar alevlerin evlere sıçramaması için büyük çaba sarf etti. Yangının yolun karşı tarafına sıçramaması için çalışma yapan ekipler alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu.
Antalya da alevlerle mücadele sürüyor! Isparta yolu trafiğe kapatıldı 4

Antalya da alevlerle mücadele sürüyor! Isparta yolu trafiğe kapatıldı 5

Antalya da alevlerle mücadele sürüyor! Isparta yolu trafiğe kapatıldı 6
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya yangın
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