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İğrenç olay! Çay bahçesi tuvaletinde gizli kamera düzeneği bulundu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki bir çay bahçesinin erkekler tuvaletinde, uzaktan canlı izleme özelliğine sahip gizli kamera düzeneği bulundu. Polis, düzeneği yerleştiren şüpheli ya da şüphelilerin tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.

İğrenç olay! Çay bahçesi tuvaletinde gizli kamera düzeneği bulundu

Şehzadeler ilçesi Yarhasanlar Mahallesi'ndeki bir çay bahçesinin işletmecisi, erkekler tuvaletinde şüpheli bir düzenek olduğunu fark etti. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

UZAKTAN CANLI AKTARMA ÖZELLİĞİNE SAHİP

Olay yeri inceleme ekipleri, tuvalette detaylı inceleme yaptı. İnceleme sonucu; alana gizlenmiş ve görüntüleri uzaktan canlı olarak aktarma özelliğine sahip gizli kamera düzeneği tespit edilerek muhafaza altına alındı. Soruşturma başlatan polis, kamera düzeneğini yerleştiren kişi ya da kişilerin tespit edip, yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

İğrenç olay! Çay bahçesi tuvaletinde gizli kamera düzeneği bulundu 1

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
gizli kamera
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