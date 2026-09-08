Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in iddialarıyla ilgili soruşturma

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkan vekili seçiminin yargı kararıyla durdurulması üzerine Üsküdar Belediye Meclisi, belediye başkan vekilini yeniden seçmek üzere toplandı. Seçimin dördüncü turunda kullanılan 42 oyun 23'ünü alan Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin Üsküdar Belediye Başkanvekili seçilirken, CHP/Yeni Parti ortak adayı Sibel Tan Çetinkaya 19 oy alarak seçimi kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir kısım basın yayın organlarında, Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in bugün gerçekleştirilen Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimleri akabinde yapmış olduğu 'Ayhan Aydın ağlayarak beni aradı. Beni savcı tutuklamayla tehdit etti, benim oğlum ve eşim engelli, bunlara kim bakacak? Onlara bakacak kimse olmadığı için bunlara teslim oldum.' dedi.' şeklindeki iddiaları ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturmaya başlanılmış olup, bu kapsamda beyanlarda ismi geçen Ayhan Aydın isimli şahsın söz konusu iddialarla ilgili ifade vermek üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmesi talimatı verilmiştir."