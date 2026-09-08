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Sokakta elinde görülünce gözaltına alındı! Antalya'da oyuncak tüfek hareketliliği

Antalya'da bir kişi elinde plastik oyuncak tüfekle dolaşınca ekipler harekete geçti. O anlar kameraya yansırken şahıs gözaltına alındı.

Sokakta elinde görülünce gözaltına alındı! Antalya'da oyuncak tüfek hareketliliği

Dikkat çeken görüntüler Manavgat ilçesinden geldi. Elinde plastik oyuncak tüfekle dolaşan kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

KALAŞNİKOF GÖRÜNÜMLÜ OYUNCAK TÜFEKLE DOLAŞTI

Manavgat’ın Çolaklı Turizm Merkezi’nde dün akşam saatlerinde, bir kişinin elinde Kalaşnikof tipi uzun namlulu tüfekle dolaştığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri şüphelinin kimliğini tespit etti. Gözaltına alınan şüphelinin sokakta gezdiği tüfeğin plastik ve oyuncak olduğu belirlendi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan şüphelinin çevrede birkaç kişinin bulunduğu sokakta elinde tüfekle dolaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sokakta elinde görülünce gözaltına alındı! Antalya da oyuncak tüfek hareketliliği 1

Olaya ilişkin adli işlem başlatıldı.

Sokakta elinde görülünce gözaltına alındı! Antalya da oyuncak tüfek hareketliliği 2


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya tüfek
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