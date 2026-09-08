HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Camını taşla kırdıkları iş yerinden telefon ve tablet çaldılar; o anlar kamerada

Şanlıurfa'da yüzlerini gizleyen 2 kişi, taşla camını kırdıkları iş yerinden tablet ve cep telefonu çaldı.

Camını taşla kırdıkları iş yerinden telefon ve tablet çaldılar; o anlar kamerada

Olay, saat 05.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzlerini kapüşon ve atkıyla gizleyen 2 kişi, cep telefonu satan bir iş yerinin önüne geldi. Bir süre çevreyi kolaçan eden şüpheliler, daha sonra yerden aldıkları parke taşıyla iş yerinin vitrin camını kırmaya çalıştı. Ancak camın önündeki demir parmaklıklar nedeniyle cam kırılmadı. Şüpheliler, parmaklıkların arasından taşla cama vurmaya çalıştı. Camı kıramayan şüpheliler, bu kez aynı bölgedeki başka bir cep telefonu ve tablet satan iş yerine yöneldi. Bu işletmenin camını parke taşıyla kıran şüpheliler, vitrindeki tablet ve telefonları çalarak kaçtı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin yüzlerini kapüşon ve atkıyla gizledikleri görüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Camını taşla kırdıkları iş yerinden telefon ve tablet çaldılar; o anlar kamerada 1Camını taşla kırdıkları iş yerinden telefon ve tablet çaldılar; o anlar kamerada 2Camını taşla kırdıkları iş yerinden telefon ve tablet çaldılar; o anlar kamerada 3

Camını taşla kırdıkları iş yerinden telefon ve tablet çaldılar; o anlar kamerada 4Camını taşla kırdıkları iş yerinden telefon ve tablet çaldılar; o anlar kamerada 5
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye ve Rusya arasında kritik anlaşma! Bakan Yumaklı: "Risklere karşı kaynak çeşitliliğini artırıyoruz"Türkiye ve Rusya arasında kritik anlaşma! Bakan Yumaklı: "Risklere karşı kaynak çeşitliliğini artırıyoruz"
1 saat hareketsiz oturmak kanser yapabilir! 1 saat hareketsiz oturmak kanser yapabilir!

Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Antalya'daki yangın 16.25'ten bu yana devam ediyor! Plakasız araçlar bile yardıma gönderildi

Antalya'daki yangın 16.25'ten bu yana devam ediyor! Plakasız araçlar bile yardıma gönderildi

Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan gözaltına alındı!

Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan gözaltına alındı!

Kadıköy'de tarihi proje için ilk adım! Aziz Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan stat onayı aldı

Kadıköy'de tarihi proje için ilk adım! Aziz Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan stat onayı aldı

Songül Karlı'nın son halini görenler inanamadı

Songül Karlı'nın son halini görenler inanamadı

Başbakan 'altın almayın' dedi, halk tersini yaptı: Talep patladı

Başbakan 'altın almayın' dedi, halk tersini yaptı: Talep patladı

Milyonlarca emekli için kulis: 'Farklı isimler altında destek'

Milyonlarca emekli için kulis: 'Farklı isimler altında destek'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.