Türkiye ve Rusya arasında kritik anlaşma! Bakan Yumaklı: "Risklere karşı kaynak çeşitliliğini artırıyoruz"

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye ve Rusya arasında Mineral Gübre Sevkiyatı Alanında Mutabakat Zaptı imzalandığını duyurdu. Yapılan açıklamada "Mutabakat, ülkemiz azotlu gübre ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı sunarken, iki ülkenin gıda alanındaki iş birliğinin de güçlenmesini sağlayacak." denildi.

🇹🇷🇷🇺 Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında Mineral Gübre Sevkiyatı Alanında Mutabakat Zaptı, Bakan Yardımcımız Sayın Dr. @ahmtbgc ve Rusya Federasyonu Tarım Bakan Yardımcısı Sayın Maksim Markoviç tarafından imzalandı.



🤝 Mutabakat, ülkemiz azotlu gübre ihtiyacının… pic.twitter.com/tfDUgQGRYg — T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) September 8, 2026

BAKAN YUMAKLI: RİSKLERE KARŞI KAYNAK ÇEŞİTLİLİĞİNİ ARTIRIYORUZ"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Planlı üretim hedeflerimiz doğrultusunda, üreticilerimizin tarımsal girdilere kesintisiz ve sürdürülebilir erişimi için stratejik adımlar atıyoruz.

Bölgemizde yaşanan savaş ve çatışmalar sebebiyle gübre tedarikinde oluşabilecek risklere karşı kaynak çeşitliliğini artırıyoruz. Rusya Federasyonu ile imzaladığımız Mineral Gübre Sevkiyatı Mutabakatı ile gübre ve gübre ham maddesi tedarikini daha da güvence altına alıyoruz.

Üretimi destekleyecek ve piyasaya kesintisiz ürün arzına katkı sunacak Mutabakat, ülkemize ve üreticilerimize hayırlı olsun."