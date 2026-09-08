HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Türkiye ve Rusya arasında kritik anlaşma! Bakan Yumaklı: "Risklere karşı kaynak çeşitliliğini artırıyoruz"

Türkiye ve Rusya arasında Mineral Gübre Sevkiyatı Alanında Mutabakat Zaptı imzalandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bölgemizde yaşanan savaş ve çatışmalar sebebiyle gübre tedarikinde oluşabilecek risklere karşı kaynak çeşitliliğini artırıyoruz" dedi.

Türkiye ve Rusya arasında kritik anlaşma! Bakan Yumaklı: "Risklere karşı kaynak çeşitliliğini artırıyoruz"
Recep Demircan

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye ve Rusya arasında Mineral Gübre Sevkiyatı Alanında Mutabakat Zaptı imzalandığını duyurdu. Yapılan açıklamada "Mutabakat, ülkemiz azotlu gübre ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı sunarken, iki ülkenin gıda alanındaki iş birliğinin de güçlenmesini sağlayacak." denildi.

Türkiye ve Rusya arasında kritik anlaşma! Bakan Yumaklı: "Risklere karşı kaynak çeşitliliğini artırıyoruz" 1

BAKAN YUMAKLI: RİSKLERE KARŞI KAYNAK ÇEŞİTLİLİĞİNİ ARTIRIYORUZ"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Planlı üretim hedeflerimiz doğrultusunda, üreticilerimizin tarımsal girdilere kesintisiz ve sürdürülebilir erişimi için stratejik adımlar atıyoruz.

Bölgemizde yaşanan savaş ve çatışmalar sebebiyle gübre tedarikinde oluşabilecek risklere karşı kaynak çeşitliliğini artırıyoruz. Rusya Federasyonu ile imzaladığımız Mineral Gübre Sevkiyatı Mutabakatı ile gübre ve gübre ham maddesi tedarikini daha da güvence altına alıyoruz.

Üretimi destekleyecek ve piyasaya kesintisiz ürün arzına katkı sunacak Mutabakat, ülkemize ve üreticilerimize hayırlı olsun."

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tunç Soyer hakkında iddianame! İşte istenen ceza...Tunç Soyer hakkında iddianame! İşte istenen ceza...
CHP'li Ahmet Aras duyurdu! Muğla için dev kaynakCHP'li Ahmet Aras duyurdu! Muğla için dev kaynak

Anahtar Kelimeler:
Rusya Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Antalya'daki yangın 16.25'ten bu yana devam ediyor! Plakasız araçlar bile yardıma gönderildi

Antalya'daki yangın 16.25'ten bu yana devam ediyor! Plakasız araçlar bile yardıma gönderildi

Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan gözaltına alındı!

Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan gözaltına alındı!

Kadıköy'de tarihi proje için ilk adım! Aziz Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan stat onayı aldı

Kadıköy'de tarihi proje için ilk adım! Aziz Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan stat onayı aldı

Songül Karlı'nın son halini görenler inanamadı

Songül Karlı'nın son halini görenler inanamadı

Başbakan 'altın almayın' dedi, halk tersini yaptı: Talep patladı

Başbakan 'altın almayın' dedi, halk tersini yaptı: Talep patladı

Milyonlarca emekli için kulis: 'Farklı isimler altında destek'

Milyonlarca emekli için kulis: 'Farklı isimler altında destek'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.