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CHP'li Ahmet Aras duyurdu! Muğla için dev kaynak: “Sayın hanımefendiye ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz”

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dip çamuru temizliği bugün gerçekleştirilen törenle başlatıldı. Törende konuşan CHP’li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla için toplam 112,5 milyon Euro'luk bir kaynak aktarıldığını ifade ederek “Sayın hanımefendiye ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz” dedi.

CHP'li Ahmet Aras duyurdu! Muğla için dev kaynak: “Sayın hanımefendiye ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz”
Recep Demircan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Mavi Projesi kapsamında Fethiye Körfezi'nde başlatılacak Mapa-Şamandıra Sistemi'yle Fethiye'de deniz ekosistemini tehdit eden dip çamuru temizlenecek, deniz tabanındaki tahribatın ve çapa atmanın engellenmesi sağlanacak.

FETHİYE İÇİN DİP ÇAMURU TEMİZLİĞİ BAŞLADI

Fethiye Körfezi'ni korumaya yönelik en önemli adım ise dip çamuru temizliği olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un bugün katıldığı törenle dip çamuru temizliği başlatıldı.

CHP li Ahmet Aras duyurdu! Muğla için dev kaynak: “Sayın hanımefendiye ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz” 1

Akdeniz'in en büyük çevre seferberliği olacak bu proje kapsamında Körfez'de ortalama 2,7 metre yüksekliğe ulaşan, yaklaşık 600 hektar alanda birikmiş, 16 milyon 268 bin 925 metreküp dip çamuru TÜÇA'nın 2 dip tarama gemisi ile çıkarılacak.

ARAS: "SAYIN HANIMEFENDİYE VE CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ"

Törende konuşan CHP’li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras şunları ifade etti:

CHP li Ahmet Aras duyurdu! Muğla için dev kaynak: “Sayın hanımefendiye ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz” 2

"Güzel Muğla'mız bu hizmetleri öncelikle Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde yine Sayın Bakan Murat Kurum'un büyük gayretleriyle kavuşuyor. Bu yüzden katkısı olan Sayın hanımefendiden başlamak üzere herkese çok çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a da verdiği destek için teşekkür ederim. 62,5 milyon Euro sadece kayıp kaçak önlemek için bölgeye kaybnak aktardık. Bir 50 milyon Euro'yu da Sayın Cumhurbaşkanımız imzaladı. Onu da Bodrum'un su problemi için, denizden arıtma için kullanacağız. Toplam 112,5 milyon Euro'luk bir kaynaktan bahsediyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Muğla CHP
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