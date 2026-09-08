WhatsApp’ta yeni dönem kapıda: Kullanım alışkanlıklarını değiştirecek

WhatsApp yapay zeka kullanımını doğrudan uygulamanın içine taşıyacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Geliştirilen sistemle kullanıcıların üçüncü taraf yapay zeka ajanlarıyla WhatsApp üzerinden sohbet edebilmesi ve farklı görevler için talimat verebilmesi hedefleniyor.

WABetaInfo’nun aktardığı bilgilere göre kullanıcı bir yapay zeka botu oluşturduğunda WhatsApp tarafından özel bir API anahtarı üretilecek. Bu anahtarın tercih edilen yapay zeka platformuna girilmesi ile bağlantı kurulacak. Ardından yapay zeka ajanıyla özel bir sohbet penceresi açılacak. Kullanıcı mesajlarını buradan gönderecek ve yanıtları başka bir uygulamaya geçmeden WhatsApp üzerinden alabilecek.

DİĞER SOHBETLERE ERİŞİM OLMAYACAK

Yapay zeka ajanı yalnızca kendisiyle paylaşılan mesajları okuyabilecek kullanıcının diğer konuşmalarına kişilerine veya medya dosyalarına erişemeyecek. Ajanlar şimdilik yalnızca bireysel sohbetlerde kullanılabilecek. Grup sohbetlerine ve topluluklara eklenemeyecek.

EN FAZLA 5 YAPAY ZEKA AJANI EKLENEBİLECEK

Bir WhatsApp hesabına en fazla beş farklı yapay zeka ajanının eklenbileceği belirtiliyor. Ajanlara farklı isim ve profil fotoğrafları da verilebilecek. Ancak yapay zeka ajanlarıyla gerçekleştirilen bu sohbetlerin mevcut aşamada uçtan uca şifrelenenmediği belirtiliyor. WhatsApp ayrıca yapay zekanın hatalı yanıtları verebileceği konusunda kullanıcıları uyaracak.