Bilimsel araştırma: 1 saat hareketsiz oturmak kanser yapabilir!

Tıp dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, uzun süre boyunca hiç hareket etmeden oturmak kanser görülme ve kanserden ölüm riskiyle ilişkilendirildi. Araştırmacılar, özellikle 30 dakikadan uzun süre kesintisiz oturmanın sağlık açısından daha riskli olabileceğine dikkat çekti.

91 BİN KİŞİNİN VERİLERİ İNCELENDİ

Araştırmada, İngiltere'deki uzun soluklu sağlık araştırmalarına katılan 91 binden fazla kişinin verileri analiz edildi.

Katılımcıların yaş ortalamasının 56 olduğu ve araştırmanın başlangıcında hiçbirinde kanser öyküsü bulunmadığı belirtildi. Katılımcılar, bir hafta boyunca bileklerine takılan hareket takip cihazlarıyla izlendi.

Bu cihazlar sayesinde kişilerin ne kadar süre hareketsiz kaldığı, hafif fiziksel aktivite yaptığı veya orta ve yüksek yoğunluklu egzersiz yaptığı kaydedildi. Araştırmacılar daha sonra katılımcıların sağlık durumunu yaklaşık 12 yıl boyunca takip etti.

HER EKSTRA SAAT RİSKLE İLİŞKİLENDİRİLDİ

Araştırma sonuçlarına göre, günde uzun süre kesintisiz oturarak geçirilen her ekstra saat, kanserden ölüm riskinde yüzde 9'luk artışla ilişkilendirildi.

Aynı zamanda her bir ekstra uzun süreli oturma saati, genel kanser görülme riskinde yüzde 3 artışla bağlantılı bulundu.

Obezite ve tip 2 diyabetle ilişkili kanser türlerinde ise risk artışının yüzde 5 seviyesinde olduğu görüldü.

Araştırmacılar, uzun süreli hareketsizliğin 30 dakika veya daha uzun süren ve bu sürenin büyük bölümünde kişinin hareketsiz kaldığı oturma dönemlerini kapsadığını belirtti.

OTURMA SÜRESİNİ BÖLMEK DAHA OLUMLU SONUÇLARLA BAĞLANTILI

Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri ise kesintisiz oturmak ile sık sık hareket ederek oturma süresini bölmek arasındaki fark oldu.

Kısa hareketlerle bölünen oturma sürelerinin daha olumlu sağlık sonuçlarıyla ilişkili olduğu görüldü.

Araştırmaya göre, gün içinde hareket ederek bölünen her bir saatlik hareketsiz zaman;

Kanserden ölüm riskinde yüzde 18 daha düşük oranla

Genel kanser görülme riskinde yüzde 6 azalmayla ilişkilendirildi.

Obeziteyle ilişkili kanserlerde yüzde 9, tip 2 diyabetle ilişkili kanserlerde ise yüzde 10 daha düşük risk bağlantısı tespit edildi.

"30 DAKİKADAN UZUN SÜRE OTURMAK ÖNEMLİ"

Araştırmanın kıdemli yazarlarından Glasgow Üniversitesi epidemiyoloğu Frederick Ho, uzun süre aralıksız oturmanın özellikle dikkat edilmesi gereken bir durum olduğunu belirtti.

Ho, araştırma verilerinin 30 dakikadan uzun süre kesintisiz oturmanın daha yüksek kanser riskiyle bağlantılı olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Araştırmacıya göre iyi haber ise oturma süresini bölmek için yoğun spor yapmak zorunda olmamak.

Kısa bir yürüyüş yapmak veya gün içinde hafif hareket etmek bile uzun süreli hareketsizliği azaltmaya yardımcı olabilir.

HAFİF HAREKETLER DE ÖNEM TAŞIYOR

Araştırmada ayrıca uzun süreli oturmanın yerine fiziksel aktivite koymanın olası etkileri de incelendi.

Modellemelere göre, günde bir saatlik uzun süreli hareketsizliğin hafif fiziksel aktiviteyle değiştirilmesi;

Kanserden ölüm riskinde yüzde 12 daha düşük oranla

Kanser görülme riskinde ise yüzde 6 azalmayla ilişkilendirildi.

Araştırmacılar, mevcut sağlık önerilerinin genellikle orta ve yüksek yoğunluklu egzersizlere odaklandığını ancak hafif fiziksel aktivitelerin de göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

ARAŞTIRMA KESİN NEDEN-SONUÇ İLİŞKİSİ GÖSTERMİYOR

Bilim insanları, araştırmanın gözlemsel bir çalışma olduğunun altını çizerek sonuçların doğrudan neden-sonuç ilişkisi anlamına gelmediğini belirtti.

Başka bir deyişle, uzun süre oturmanın tek başına kansere neden olduğu ya da oturma süresini bölmenin kesin olarak kanseri önlediği söylenemiyor.

Ancak bulgular, hareketsiz yaşam tarzı, kronik inflamasyon ve kanser riski arasındaki bağlantıyı inceleyen önceki araştırmalarla paralellik gösteriyor.

Araştırmacılar, özellikle gün içinde uzun süre boyunca hiç hareket etmeden oturmak yerine kısa yürüyüşler yapmak, ayağa kalkmak ve hafif hareketlerle hareketsizliği bölmenin halk sağlığı açısından önemli olabileceğini belirtti.

Araştırma bilimsel tıp dergisinde yayımlandı.