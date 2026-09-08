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Boynunu kütlettikten sonra hayatını kaybetti! Sahte terapist tutuklandı

İstanbul Beyoğlu'nda sırt ve boyun ağrısı şikayetiyle gittiği evde masaj ve hacamat yaptıran 42 yaşındaki Berat Topay, boynunun kütletilmesinin ardından fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sahte terapist ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Boynunu kütlettikten sonra hayatını kaybetti! Sahte terapist tutuklandı

Sabah'tan Atakan Irmak ve Ali Rıza Akbulut'un haberine göre, geçtiğimiz 21 Mayıs gecesi Hacıahmet Mahallesi'nde meydana gelen olayda Topay, kardeşi Sinan Topay ile birlikte yaklaşık 4-5 yıldır tanıdığı Karataş'ın evine gitti. Karataş'ın boyun bölgesinden tutup çekme işlemi uygulamasının ardından kendisini kötü hissettiğini söyleyen Topay, kısa süre sonra bilincini kaybetti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Topay'ı Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede kalbinin durduğu belirlenen Topay, müdahalenin ardından yeniden hayata döndürülerek entübe edildi ancak yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Boynunu kütlettikten sonra hayatını kaybetti! Sahte terapist tutuklandı 1

"NEDEN FENALAŞTI BİLMİYORUM"

Olayın ardından gözaltına alınan Şenol Karataş ise ifadesinde yaklaşık 5-6 yıldır hacamat ve masaj yaptığını, masörlük kurs belgesinin bulunduğunu öne sürdü. Karataş, şunları anlattı:

"Berat, boyun ve sırt bölgesinde ağrıları olduğunu söyleyerek benden yardımcı olmamı istedi. Ben de bunun üzerine Berat'a yardımcı olmak amacıyla masaj ve hacamat tedavisi uygulamaya başladım. Yaklaşık 5 dakika boyunca masaj uyguladıktan sonra, Berat'ın boyun kısmından tutup çekme işlemi yaptım. Bu hareketin hemen ardından Berat kendisini kötü hissettiğini belirtti. Bunun üzerine Sinan ile birlikte Berat'ı düz bir yere alarak sırt üstü yatırdık. Yaklaşık 5 dakika geçtikten sonra Berat, durumunun daha da kötüleştiğini söyledi ve yavaş yavaş bilincini kaybetmeye başladı. Bu yaşanan olayda kesinlikle kasti bir durumum veya zarar verme amacım yoktur; Berat'ın neden fenalaştığını ben de bilmemekteyim."

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli hakkında "Taksirle ölüme neden olma" ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a muhalefet suçlarından işlem yapıldı; Karataş, çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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masaj boyun ağrısı
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