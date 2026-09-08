Eskişehir’de 3’üncü kattaki balkondan aşağıya düşen 4 yaşındaki çocuk yaralandı

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi Özcanlılar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir apartmanın 3. katında bulunan dairenin balkonundan henüz bilinmeyen bir sebeple 4 yaşındaki A.K. isimli erkek çocuk toprak zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan A.K.’nin sağlık durumunun kısmen kritik olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır