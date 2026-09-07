Hem bütçenizi hem sağlığınızı koruyun: BRITA su arıtma sürahisi fırsatını kaçırmayın

Marketten eve ağır su şişeleri taşımak veya damacana siparişi beklemek yorucu geliyorsa doğru yerdesiniz. Sadece musluğu açıp saniyeler içinde lezzetli ve berrak suya ulaşmanızı sağlayan BRITA su arıtma sürahisiyle, kireci ve kloru süzerek anında taze suya ulaşabilirsiniz. Bütçenize nefes aldıran bu pratik sürahi bugüne özel indirimde!
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BRITA Style XL, 3,6 litrelik geniş hacmi sayesinde kalabalık aileler ve yoğun su tüketenler için ideal bir arıtma sürahisi. Yenilikçi MAXTRA PRO Pure Performance filtre teknolojisi, kireci, kloru, ağır metalleri ve mikro-plastik gibi zararlı maddeleri etkili şekilde süzerek suyun lezzetini maksimuma çıkarır. Entegre LED filtre değişim göstergesi filtrenin ne zaman değişmesi gerektiğini hatırlatırken BPA içermeyen yapısı ise güvenli bir kullanım sunar.
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Bu içerik 7 Eylül 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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