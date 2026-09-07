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2018'den bu yana aranıyordu! Kadın kılığında yakalandı

İstanbul'da eşine az rastlanan bir olay yaşandı. 2018'den beri aranan firari isim kadın kılığında yakalandı. Kız kardeşinin kimliğini kullanan şüpheli ekiplerin takibiyle yakayı ele verdi.

2018'den bu yana aranıyordu! Kadın kılığında yakalandı

İstanbul’da hakkındaki hapis cezası nedeniyle 8 yıldır aranan Tuğrul Başar, gözaltına alındı. Firari hükümlünün kadın kılığında dolaştığı ve kız kardeşinin kimliğini kullandığı belirlendi. Şüpheli işlemlerinin yapılması için polis merkezine teslim edildi.

2018 den bu yana aranıyordu! Kadın kılığında yakalandı 1

2018'DEN BU YANA ARANIYOR

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüleri yakalamak için operasyon düzenlendi. 2010 yılında Samsun ilinde 'Yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak hırsızlık' suçundan 3 kesinleşmiş hapis cezası alan ve 28 Şubat 2018 yılından bu yana aranan Tuğrul Başar’ın Kadıköy'de olduğu tespit edildi.

2018 den bu yana aranıyordu! Kadın kılığında yakalandı 2

KADIN KILIĞINDA DOLAŞIYORMUŞ

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada şüphelinin yakalanmamak için kadın kılığında dolaştığını tespit etti. Yapılan çalışmalarda takibe alınan Tuğrul Başar önceki gün gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinden kız kardeşine ait kimlik çıkarken, şüphelinin bu sayede yıllardır kaçmayı başardığı belirlendi.

Hakkında 'Başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak' suçundan da işlem yapılan Tuğrul Başar, işlemlerinin yapılması için Kadıköy, İskele polis merkezine teslim edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul firari Kadın
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