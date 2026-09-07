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Melih Gökçek soruşturmasında yeni gelişme: Oğlu ve gelini ifade için üzere adliyeye geldi

Son günlerin en çok konuşulan gelişmelerinden biri Melih Gökçek ve ailesi hakkında açılan soruşturma olmuştu. Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek ifade vermek üzere Ankara Adliyesi’ne geldi.

Melih Gökçek soruşturmasında yeni gelişme: Oğlu ve gelini ifade için üzere adliyeye geldi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddialarına ilişkin geçen hafta eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ailesi hakkında re’sen başlattığı soruşturma devam ediyor.

Cuma günü ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade veren Melih Gökçek’in, oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de aynı soruşturma kapsamında ifadeye çağırıldı. Ahmet Gökçek ile Hülya Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Ankara Adliyesi’ne geldi.

BAŞSAVCILIK DUYURMUŞTU

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:
"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek’in şüpheli sıfatıyla ifadesi alınmış olup, soruşturma kapsamında Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek, şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilecektir."
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Melih Gökçek
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