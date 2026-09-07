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Erzurum’da sağanak sonrası taşkın! DSİ ekipleri seferber oldu

Erzurum’un Uzundere ilçesinde yoğun yağış sonrası meydana gelen taşkına Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri anında müdahale etti.

Erzurum’da sağanak sonrası taşkın! DSİ ekipleri seferber oldu

Erzurum’un Uzundere ilçesi Gölbaşı Mahallesi’nde etkili olan şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından bölgedeki iki yan dereden taşınan malzemelerin ana dere yatağında birikmesi sonucu taşkın meydana geldi. Taşkın ihbarının ardından DSİ 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgede muhtemel bir facianın önüne geçmek için hızla harekete geçti. Dere kesitlerinin açılması ve su akışının yeniden güvenli bir şekilde sağlanması amacıyla başlatılan çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

EKİPLER SEFERBER OLDU

DSİ 8. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, taşkın riskini ortadan kaldırmak ve su tahliyesini hızlandırmak için bölgeye iş makinelerinin sevk edildiği bildirildi. Açıklamada, 1 adet ekskavatör ve 2 adet kamyon ile temizlik ve tahliye çalışmalarının yoğun bir şekilde yürütüldüğü kaydedildi. Yetkililer, çalışmaların vatandaşların can ve mal güvenliğinin tam olarak sağlanması ve muhtemel yeni risklerin önüne geçilmesi amacıyla titizlikle devam ettiğini belirtti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Erzurum
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