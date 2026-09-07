Son dakika! Veyis Ateş tahliye edildi

Son dakika: Geçtiğimiz aralık ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Habertürk eski yöneticisi ve sunucu Veyis Ateş tutuklanmıştı.

‘Uyuşturucu Madde Kullanımını Kolaylaştırmak’ ve ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’ suçlarından 25 yıldan 40 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Ateş, bugün hakim karşısına çıktı. Ateş ilk duruşmada tahliye edildi.