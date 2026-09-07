Seçim tarihi kulisi gündem oldu! Anketler peş peşe geldi: En yakın rakibini ikiye katladı

Erken seçim tartışmaları son günlerde yeniden gündeme gelmiş ve konuyla ilgili art arda açıklamalar yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Orta Vadeli Programı açıklamasının ardından yaptığı değerlendirmede; programı seçimlerin zamanında yapılacağını göz önünde bulundurarak düzenlediklerini söylemişti. Erken seçim için ise karar mercii olarak Meclis'i işaret etmişti.

SEÇİM TARİHİ KULİSİ GÜNDEM OLDU

Gazeteci Abdulkadir Selvi ise bugün yayınladığı köşe yazısında edindiği son kulis bilgilerini paylaştı. Selvi, "Seçimlerin 2027 yılının kasım ayında ya da 2028’in mart ayında yapılması konuşuluyor" ifadelerine yer verdi.

ANKETLER PEŞ PEŞE GELDİ

Selvi'nin verdiği iki tarih gündem olurken, anketler de peş peşe yayınlanmaya devam ediyor. Son olarak, Areda Survey’in 26-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdiği anket çalışmasını paylaşıldı.

AK PARTİ EN YAKIN RAKİBİNİN İKİYE KATLADI

Ankette katılımcılara “Bu pazar milletvekilliği genel seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi. Sonuçlar ise oldukça dikkat çekti.

Ankette AK Parti yüzde 35 ile birinci sırada bulunuyor. AK Parti'yi ise yüzde 17 ile Yeni Parti takip ediyor. Bu sonuçla AK Parti en yakın rakibini ikiye katladı.

CHP'nin oy oranı da dikkat çekti. Katılımcıların yüzde 11,1'i tercihlerini CHP'den yana kullandı. DEM Parti ise yüzde 9,8 ile dördüncü sırada bulunuyor.

Yüzde 8,9 oy oranına sahip MHP beşinci, Yüzde 6,4 oy oranına sahip İYİ Parti ise altıncı sırada bulunuyor. Sırasıyla; Anahtar Parti yüzde 3,4, Zafer Partisi yüzde 3,2, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,3 oy aldı.

BETİMAR'IN ANKETİNDE DE AK PARTİ AÇIK ARA FARKLA BİRİNCİ SIRADA

Ayrıca hafta sonu da Betimar'ın ağustos ayı anketi yayınlanmıştı. Bu ankette AK Parti'nin oy oranı yüzde 35,4 olarak kayıtlara geçmiş, Yeni Parti'nin ise yüzde 20,1 oy oranına sahip olduğu belirtilmişti.

Betimar'ın anketinde İYİ Parti sıçraması dikkat çekmişti. Yüzde 9,3 oy oranına sahip olan İYİ Parti bu ankette üçüncü sırada yer almıştı. CHP'nin oy oranı ise yüzde 5,3 olarak ölçülmüştü.