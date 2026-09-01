Şık tasarımı ve gelişmiş özellikleriyle Samsung Galaxy Watch Ultra 3.800 TL indirimde!

Gün içinde gelen bildirimleri kaçırmamak veya sağlığınızı takip etmek isterken şarjı sürekli biten bir saatle uğraşmak istemiyorsanız doğru yerdesiniz. Samsung Galaxy Watch Ultra, premium titanyum tasarımı, 100 saate varan pil ömrü ve hayatınızı kolaylaştıran yapay zeka özellikleriyle bu sorunu çözüyor. 3.800 TL indirimli bu şık ve akıllı yol arkadaşını fırsat bitmeden keşfedin!

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Güçlü pil ömrü ve yapay zeka desteğiyle: Samsung Galaxy Watch Ultra2

Samsung Galaxy Watch Ultra2, günlük yaşamda ve sporda maksimum konfor sunan premium titanyum kasası ve safir cam ekranıyla öne çıkar. Gücünü Snapdragon Wear Elite işlemciden alan cihaz, hızlı şarj destekli 800 mAh piliyle uzun süreli kesintisiz kullanım sunar. Dünyada ilk kez bir akıllı saatte yer alan 5.000 nit parlaklıktaki ekranı, doğrudan güneş ışığında mükemmel netlik verir. IP69K, 10 ATM su direnci ve EN13319 sertifikasıyla yüksek dayanıklılık vadeden Samsung Galaxy Watch Ultra2, gelişmiş BioActive sensörü ve Galaxy AI altyapısıyla gün boyu nabız, uyku ve sağlık analizlerini hassas biçimde gerçekleştirir.

Kullanıcılar ne diyor?

"Daha önce hiç kol saatim olmamıştı, hiç ihtiyaç duymamıştım ama bu saat için gerçekten iyi bir fırsat sunulunca, sonunda denemeye karar verdim... Ve şimdi onu çıkaramıyorum! Dürüst olmak gerekirse gerçekten kullanışlı bir cihaz, hızlı ve duyarlı bir arayüzü var, ekran çözünürlüğü harika, sağlık izleme seçenekleri de gerçekten iyi. Ayrıca, saat kadranı için ne kadar çok seçenek olduğunu da çok seviyorum, gerçekten beğeneceğiniz bir şey bulamamanız çok zor!"

"İlk Galaxy Watch Ultra'dan yükseltme yaptım ve bu sürüm, egzersiz yaparken ve uyurken fark edilir derecede daha hafif ve rahat hissettiriyor. Bu saati, aynı sağlam tasarımı daha iyi günlük konforla istediğim için seçtim. Her sabah uyku puanımı kontrol etmeyi seviyorum ve çok daha parlak ekran, özellikle dış mekanlarda büyük bir gelişme. Pil ömrü de çok daha iyi, bu yüzden sık sık şarj etme konusunda endişelenmeme gerek kalmıyor."

Bu içerik 1 Eylül 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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