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Girne'deki gemi faciasında ağabeyini kaybeden genç isyan etti: “Cenazesini verin, Bakan Arıklı buraya gelip hesap verecek”

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Mehmet Hazar Gönüllü

Girne açıklarında batan Filo Jet’te ağabeyini kaybeden gencin feryadı yürekleri dağladı. Cenazenin kendilerine teslim edilmesini isteyen genç, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’ya tepki göstererek “Benim ağabeyim ölmedi, öldürüldü. O bakan bana hesap verecek” dedi.

Girne-Taşucu seferini yaparken alabora olan Filo Jet’in ardından kayıp yolcuları arama çalışmaları sürerken, yakınlarından haber bekleyen ailelerin tepkisi büyüyor. Faciada ağabeyini kaybettiğini söyleyen bir gencin feryadı sosyal medyada gündem oldu.

“ABİMİN CENAZESİNİ VERİN”

Büyük üzüntü yaşayan genç, ağabeyinin cenazesinin bulunmasını isteyerek şu sözlerle isyan etti:

“Abimin cenazesini verin. Erhan Arıklı buraya gelecek, bize hesap verecek. O bakan bana hesap verecek. Hesap vermeden istifa etmek falan yok. Utanmadan evinde, ofisinde televizyon kanallarına bağlanıp 'İhmal varsa gereken yapılacak' diyor. ” sözleriyle isyan etti. İhmal değil, cinayet var. Benim abim ölmedi, öldürüldü. Boğulmadı, boğdunuz. Bunu anlayın, bu gerçek. Benim zoruma gidiyor bunları söylemek ama bu böyle. Getirin; ölü, diri getirin, bir şey olmaz. Ben yoruldum burada. 2 gün oldu, daha gemi gelecek Türkiye'den."

Girne deki gemi faciasında ağabeyini kaybeden genç isyan etti: “Cenazesini verin, Bakan Arıklı buraya gelip hesap verecek” 1

Genç şahıs yetkililere yönelik tepkisini sürdürürken çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.

Girne deki gemi faciasında ağabeyini kaybeden genç isyan etti: “Cenazesini verin, Bakan Arıklı buraya gelip hesap verecek” 2

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Girne’den Mersin’in Taşucu Limanı’na gitmek üzere 30 Ağustos’ta hareket eden Filo Jet, limandan ayrıldıktan kısa süre sonra su alarak alabora olmuştu.

Gemideki 267 kişiden 241’i kurtarılırken en az 8 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı. Kayıp yolcuların bulunması ve denizin yaklaşık 500 metre derinliğine batan geminin incelenmesi için çalışmalar sürüyor.

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BAKAN ARIKLI: “GEREKİRSE İSTİFA EDERİM”

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, facianın ardından Filo Jet’in klas, kaptanlık ve uygunluk belgelerini kamuoyuyla paylaşmıştı. Kazanın kesin nedeninin teknik inceleme ve soruşturmayla belirleneceğini söyleyen Arıklı, “Gerekirse istifa ederim. Biraz sabırlı olun. Kara kutu bulunduktan sonra bunun siyasi sorumluluğu neyse, ben dahil herkes üstlenir” ifadelerini kullanmıştı.

Girne deki gemi faciasında ağabeyini kaybeden genç isyan etti: “Cenazesini verin, Bakan Arıklı buraya gelip hesap verecek” 3

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Bakan gemi Girne
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