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Batan gemiden en az 100 kişiyi kurtarmıştı! O anları anlattı: "Görmeseydik daha fazla can kaybı olacaktı"

Girne açıklarında batan gemiyi fark eden su sporları hocası Fırat Gencer, durumu ekiplere bildirmiş ve sonra yardıma gitmişti. O anları anlatan Gencer, "Eğer görmeseydik ya da bu tekne 10 dakika daha gidip kaza olsaydı çok daha fazla can kaybı olacaktı" dedi ve 100 kişiyi kurtardıklarını söyledi. Öte yandan geminin batmadan önceki son anları da ortaya çıktı.

Batan gemiden en az 100 kişiyi kurtarmıştı! O anları anlattı: "Görmeseydik daha fazla can kaybı olacaktı"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentin açıklarında yolcu feribotu faciasında 8 kişi hayatını kaybederken 20 kişi kaybolmuştu.

Batan gemiden en az 100 kişiyi kurtarmıştı! O anları anlattı: "Görmeseydik daha fazla can kaybı olacaktı" 1

EN AZ 100 KİŞİYİ KURTARDI

Feribot ilk batarken durumu fark eden ve ihbarda bulunup tekneleriyle yardıma giden yakındaki bir otelin su sporları hocası Fırat Gencer, en az 100 kişiyi kurtardı. Gencer yaşananları saniye saniye anlattı.

Batan gemiden en az 100 kişiyi kurtarmıştı! O anları anlattı: "Görmeseydik daha fazla can kaybı olacaktı" 2

"TURUNCU CAN SALLARINI PATLATTIKLARINI GÖRDÜK"

Gencer, feribot denize açıldığında da hava şartlarının kötü olduğunu ifade ederek, "Yaklaşık 15 dakika geçmişti, feribotun bir anda durduğunu, turuncu can sallarını patlattıklarını gördük. Sahil güvenliğe bilgi geçtik hemen. Onlarda araştıracaklarını söylediler" dedi.

"EĞER GÖRMESEYDİK ÇOK DAHA FAZLA CAN KAYBI OLACAKTI"

Açıklamalarına devamın Gencer, "Birkaç dakika sonra beni aradılar yardım çağrısı geldiklerini söylediler. Hava kötüydü teknemizle 20-25 dakika içinde yanlarına ulaştık. Eğer görmeseydik ya da bu tekne 10 dakika daha gidip kaza olsaydı çok daha fazla can kaybı olacaktı" ifadelerini kullandı.

"YAKLAŞIK 2 SEFERDE 100 YOLCU GETİRDİK"

İnsanları kurtarırken feribottan denize karışan mazot nedeniyle zorluk çektiklerini kaydeden Gencer, "Herkese yardımcı olduk. Bu esnada kıyıda bekleyen ekip herkes bekliyordu. Onlara teslim ettik. Yaklaşık 2 seferde 100 yolcu getirdik. Kayıplarda var keşke elimizden daha fazlası gelseydi de yapsaydık" diye konuştu.

BATMADAN ÖNCEKİ SON GÖRÜNTÜSÜ KAMERADA

Öt yandan faciadan önce limandan ayrılan geminin son görüntüleri, çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, geminin limandan denize açıldığı anlar yer aldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
gemi Girne
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