HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Gaziantep’te 9 gündür kayıp olan şahsın cansız bedeni Fırat Nehri’nde bulundu

Gaziantep’te 9 gündür kendisinden haber alınamayan Mehmet Akhan’ın cansız bedeni Fırat Nehri’nde balıkçıların ağına takıldı.

Gaziantep’te 9 gündür kayıp olan şahsın cansız bedeni Fırat Nehri’nde bulundu

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 9 gün önce evinden ayrılan Mehmet Akhan’dan (34) bir daha haber alınamadı. Akhan’ın bulunması için bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Arama çalışmalarının sürdüğü sırada bu sabah Fırat Nehri üzerindeki bir balık tesisinde çalışan işçiler, balık ağına takılan bir ceset fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, cesedin 9 gündür kayıp olan Mehmet Akhan’a ait olduğu belirlendi. Akhan’ın cansız bedeni, kesin kimlik tespiti ve gerekli incelemelerin yapılması amacıyla Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gaziantep’te 9 gündür kayıp olan şahsın cansız bedeni Fırat Nehri’nde bulundu 1

Gaziantep’te 9 gündür kayıp olan şahsın cansız bedeni Fırat Nehri’nde bulundu 2

Gaziantep’te 9 gündür kayıp olan şahsın cansız bedeni Fırat Nehri’nde bulundu 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otomobil ağaca çarptı: 1 yaralıOtomobil ağaca çarptı: 1 yaralı
İki motosiklet çarpıştı: 2 yaralıİki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Giresun'da yüzlerce kişi hastaneye başvurdu! Bu belirtiler görüldü

Giresun'da yüzlerce kişi hastaneye başvurdu! Bu belirtiler görüldü

Bebeklere istismar, katliam planı... 15 yaşında çıktı, gözaltına alındı

Bebeklere istismar, katliam planı... 15 yaşında çıktı, gözaltına alındı

Amedspor, evinde Trabzonspor'u 90+2'de bulduğu golle 2-1 yendi

Amedspor, evinde Trabzonspor'u 90+2'de bulduğu golle 2-1 yendi

Ne para ne altın: Şevket Çoruh'un kızına taktığı nişan hediyesi şaşırttı

Ne para ne altın: Şevket Çoruh'un kızına taktığı nişan hediyesi şaşırttı

Dünyanın maaş haritası açıklandı: İstanbul’un sırası şaşırttı

Dünyanın maaş haritası açıklandı: İstanbul’un sırası şaşırttı

BİM'e su arıtma cihazı geliyor! 8-9 Eylül 2026 BİM kataloğu

BİM'e su arıtma cihazı geliyor! 8-9 Eylül 2026 BİM kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.