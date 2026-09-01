Erdoğan, Putin ve Lukaşenko'dan samimi görüşme: Şanghay zirvesinden dikkat çeken kareler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Iris Ordo Kongre Merkezi'nde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi Genişletilmiş Oturumu'na katıldı.

ERDOĞAN, PUTİN VE LUKAŞENKO'DAN SAMİMİ GÖRÜŞME

Zirve sırasında Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile gayriresmi görüşme gerçekleştirdi.

Üç liderin görüşmesinin samimi bir havada geçtiği objektiflere yansıdı.

KIRGIZ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Erdoğan daha sonra Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile de bir araya geldi.

"TEŞKİLAT, ÇOK KUTUPLU DÜZENİN VAZGEÇİLMEZLERİNDEN BİRİ HALİNE GELMİŞTİR"

Oturumda yaptığı konuşmada ise, Nepal'de yaşanan doğal felakette vatandaşlarını kaybeden ülkelere taziyelerini ileten Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov başta olmak üzere Zirve'nin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Diyalog Ortaklığına kabul edilen Laos'u tebrik eden Erdoğan, Kırgızistan'a Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2027-2028 Geçici Üyeliğine seçilmiş olmasından ötürü başarılar diledi.

Zirvede, çok kutuplu uluslararası sisteme katkıları ele alacak olmalarını kıymetli bulduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 3,5 milyar insanı ve 35 trilyon dolarlık yurt içi hasılayı temsil eden Şanghay İşbirliği Teşkilatı son 25 yılda çok kutuplu düzenin vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiştir. Asya Pasifik Bölgesi'yle Orta Doğu'yu aynı zeminde buluşturan Teşkilat'ı, Birleşmiş Milletler'in destekleyicisi ve tamamlayıcısı olarak görüyoruz. Şanghay İşbirliği Teşkilatı her şeyden evvel bizim bölgesel sahiplenmeyi merkeze alan çok boyutlu dış politikamızla örtüşen bir yapıya sahiptir. Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyor, bölgemizle birlikte tüm dünyada barış için, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz."

"HER ALANDA İŞBİRLİĞİMİZİ İLERLETMENİN GAYRETİ İÇİNDE OLACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütünün önemine değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Teşkilat'ın sadece barış ve istikrarın temininde değil, halklarımızın refahı için çok önemli olan kesintisiz ve güvenli ulaştırma koridorlarının tesisiyle enerji arzı güvenliği gibi alanlarda da rol oynayabileceğini düşünüyoruz. Ülkemizin Teşkilat coğrafyasının Batı pazarlarına erişimi noktasında bilhassa enerji koridorlarının çeşitlendirilmesi ve jeopolitik risklerin yönetilmesinde kritik rolünün altını çizmek istiyorum. Hazar Geçişli Orta Koridor Girişimi'ni, Kuşak ve Yol Girişimi'yle de uyumlu hale getirilmesini istiyor, bu bağlamda Teşkilat bünyesindeki işbirliğine büyük önem veriyoruz. Yükselen bir yıldız olarak gördüğümüz Şanghay İşbirliği Teşkilatıyla her alanda işbirliğimizi ilerletmenin gayreti içinde olacağız."

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELEDE ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYI HEDEFLİYORUZ"

Adil düzen arayışlarının temel gayelerinden birinin de gelecek nesillere daha istikrarlı, müreffeh ve yaşanabilir bir dünya bırakmak olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"İklim değişikliği, düzensiz göç, terörizm, sınır aşan suçlar ve gıda güvenliği gibi meseleler artık birçok ülke için tehdit teşkil etmektedir. Türkiye olarak iklim değişikliğinin farklı coğrafyalar üzerindeki olumsuz etkileriyle mücadelede üzerimize düşeni yapmayı hedefliyoruz. Bu amaçla 11-12 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da COP31 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağız. Bu önemli zirvede siz değerli dostlarımızı da aramızda görmekten büyük bir memnuniyet duyacağımızı ifade etmek isterim. Sözlerime son verirken, Teşkilat'ımızın Şanghay ruhundan aldığı motivasyonla gerçek anlamda çok kutuplu bir dünya inşa edilmesinde önemli rol üstleneceğine inandığımı bir kez daha vurguluyorum. Kırgızistan'dan dönem başkanlığını devralacak olan Pakistan'a başarılar diliyor, toplantılarımızın bölgemiz ve ülkelerimizin ortak geleceği için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

"İSRAİL'İN SALDIRILARIYLA 74 BİN İNSANIN HAYATINI KAYBETTİĞİNİ UNUTMAMALIYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mekke Savunma İttifakı'na da değinerek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirdiğimiz Mekke Savunma İttifakı, bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. Barışı konuşurken İsrail'in saldırıları nedeniyle çoğu çocuk ve kadın 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze'yi ve Lübnan'ı unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemektedir. Tekrar Kırgızistan'dan dönem başkanlığını devralacak olan Pakistan'a başarılar diliyor, toplantılarımızın bölgemiz ve ülkelerimizin ortak geleceği için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA, İHA