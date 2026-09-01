İçişleri eski Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için adliyede

İçişleri eski Bakanı İdris Naim Şahin, 'Alihan Kuriş' soruşturması kapsamında savcılığın çağrısı üzerine Ankara Adliyesi'ne geldi. Şahin'in soruşturmayla ilgili olarak savcılıkta ifade verecek.

ARAÇ ESKİ BAKAN ÜZERİNE KAYITLI ÇIKTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Alihan Kuriş tutuklanırken, kardeşi Hilmi Tuna Kuriş hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Firari durumdaki Hilmi Tuna Kuriş, Marmaris'ten yurt dışına kaçmak üzere hareket ettiği sırada yakalanmıştı. Kuriş'i Marmaris'e taşıyan aracın İçişleri eski Bakanı İdris Naim Şahin adına kayıtlı olduğu ortaya çıkmıştı.