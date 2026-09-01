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İçişleri eski Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için adliyede

Alihan Kuriş soruşturmasında firari olarak aranan Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına çıkış hazırlıkları sırasında kullandığı aracın İçişleri eski Bakanı İdris Naim Şahin üzerine kayıtlı olduğu ortaya çıkmıştı. Şahin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Kuriş' soruşturması kapsamında savcılığın çağrısı üzerine Ankara Adliyesi'ne geldi.

İçişleri eski Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için adliyede
Recep Demircan

İçişleri eski Bakanı İdris Naim Şahin, 'Alihan Kuriş' soruşturması kapsamında savcılığın çağrısı üzerine Ankara Adliyesi'ne geldi. Şahin'in soruşturmayla ilgili olarak savcılıkta ifade verecek.

İçişleri eski Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için adliyede 1

ARAÇ ESKİ BAKAN ÜZERİNE KAYITLI ÇIKTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Alihan Kuriş tutuklanırken, kardeşi Hilmi Tuna Kuriş hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Firari durumdaki Hilmi Tuna Kuriş, Marmaris'ten yurt dışına kaçmak üzere hareket ettiği sırada yakalanmıştı. Kuriş'i Marmaris'e taşıyan aracın İçişleri eski Bakanı İdris Naim Şahin adına kayıtlı olduğu ortaya çıkmıştı.

İçişleri eski Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için adliyede 2

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Anahtar Kelimeler:
İdris Naim Şahin Alihan Kuriş
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