HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Giresun'da yüzlerce kişi hastaneye başvurdu! Bu belirtiler görüldü

Giresun’un Görele ilçesinde gastroenterit salgını şüphesiyle son 3 günde 700’den fazla kişinin hastanelere başvurduğu öğrenildi. Hastalarda ishal, bulantı ve kusma, karın ağrısı ve krampları, ateş, halsizlik ve iştahsızlık gibi şikayetler görüldü.

Giresun'da yüzlerce kişi hastaneye başvurdu! Bu belirtiler görüldü

İlçede son günlerde ishal, bulantı ve kusma, karın ağrısı ve krampları, ateş, halsizlik ve iştahsızlık gibi şikayetlerle hastanelere başvuranların sayısında artış yaşanması üzerine sağlık ekipleri harekete geçti. Gastroenterit şüphesiyle vakaların kaynağının belirlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, son üç günde 700’den fazla kişi çeşitli şikayetlerle hastanelerin acil servislerine başvurdu. Hastaların çoğunun ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildiği belirtildi. 2’si çocuk, 1’i yetişkin olmak üzere toplam 3 hastanın ise tedavi amacıyla hastaneye yatırıldığı, diğer hastaların takip ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Giresun da yüzlerce kişi hastaneye başvurdu! Bu belirtiler görüldü 1

SU NUMUNELERİ ALINDI

Sağlık ekiplerince yapılan ilk değerlendirmelerde vakalar arasında ortak bir maruziyet ya da kümelenme tespit edilmediği bildirildi. İlçenin şehir şebeke suyunda yapılan günlük kontrollerde bakiye klor değerinin yeterli seviyede, yaklaşık 0,5 ppm olduğu belirtildi.

Vaka yoğunluğunun görüldüğü izlem noktalarından su numuneleri alınarak inceleme başlatılırken, sürecin yakından takip edildiği ve rutin sürveyans verilerinin izlenmeye devam edildiği kaydedildi.

Öte yandan, vakaların nedeninin ve muhtemel kaynağının belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü, konuya ilişkin incelemelerde bulunmak üzere Sağlık Bakanlığı ekiplerinin de ilçeye geleceği öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Muharrem İnce'nin sözleri gündem oldu! Özgür Özel'den açıklama: "İlk duyduğumda..."Muharrem İnce'nin sözleri gündem oldu! Özgür Özel'den açıklama: "İlk duyduğumda..."
Arif Kocabıyık tır dorsesinin altında yakalandıArif Kocabıyık tır dorsesinin altında yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Giresun salgın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Resmen açıkladılar! ABD Lark Adası'nı vurdu

Resmen açıkladılar! ABD Lark Adası'nı vurdu

Spor salonundaki yangında Şimşek'in yeğeni hayatını kaybetti

Spor salonundaki yangında Şimşek'in yeğeni hayatını kaybetti

Galatasaray'da Camavinga bombası! Real Madrid fiyat kırdı

Galatasaray'da Camavinga bombası! Real Madrid fiyat kırdı

Burak Özçivit kardeşinin düğününe katılmadı! Eleştirilere isyan etti

Burak Özçivit kardeşinin düğününe katılmadı! Eleştirilere isyan etti

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Tosyalı: "T6X neredeyse şu anki cari fiyatlara göre çok çok daha hesaplı"

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Tosyalı: "T6X neredeyse şu anki cari fiyatlara göre çok çok daha hesaplı"

Trafikte yeni dönem yarın başlıyor: Alo 193 tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor

Trafikte yeni dönem yarın başlıyor: Alo 193 tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.