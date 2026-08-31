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Hamamda şüpheli ölüm

Eskişehir'de yaşlı bir adam, hamamda kiraladığı odada ölü halde bulundu. Olay, Tepebaşı ilçesi Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak üzerinde bulunan 3 dış kapı numaralı hamamda meydana geldi.

Hamamda şüpheli ölüm

Edinilen bilgilere göre; kimsesiz olduğu ve oğlunun yurt dışında yaşadığı öğrenilen 71 yaşındaki N.T., hamamda 2 saatlik oda kiraladı. Kiralama süresinin dolmasına rağmen odadan çıkmaması üzerine çalışanlar kapıyı çaldı. İçeriden ses gelmeyince durumdan şüphelenen işletme çalışanları kapıyı kırarak içeri girdi.

OTOPSİ YAPILACAK

N.T.'nin hareketsiz yattığını gören çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde N.T.'nin yaklaşık 4 saat önce hayatını kaybettiği belirlendi. N.T.'nin kesin ölüm nedenini belirlemek için otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir ölüm
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