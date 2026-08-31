Spor salonundaki yangında Mehmet Şimşek'in yeğeni hayatını kaybetti

Batman'da Gültepe Mahallesi'nde bulunan özel bir spor salonunda bugün saat 16.20’de henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Gazetecilere açıklama yapan Batman Valisi Ekrem Canalp, "Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırma sürüyor. Spor salonunda itfaiye tarafından 4 defa tarama yapıldı. Başkaca herhangi bir vatandaşımızın izine rastlanmadı” dedi.

Öte yandan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yangınla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından müfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

Gülsüm Öztekin Tunç

ŞİMŞEK’İN AKRABASIYMIŞ

Nefes'te yer alan habere göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ağabeyi Ahmet Şimşek'in kızı Emine Yani de yangında hayatını kaybetti. Emine Yani’nin evli ve 5 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Yani’nin spor salonuna yüzmeye gittiği ve çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği belirtildi.

Şaziment Sarıgül (44) (Sağda) ve Emine Yani (42) (Solda)