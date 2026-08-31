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Spor salonundaki yangında Mehmet Şimşek'in yeğeni hayatını kaybetti

Batman’da 3 kişinin öldüğü spor salonu yangınında yeni bir detay ortaya çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yeğeni Emine Yani'nin de ölenler arasında yer aldığı öğrenildi. Yani’nin evli ve beş çocuk annesi olduğu belirtildi.

Spor salonundaki yangında Mehmet Şimşek'in yeğeni hayatını kaybetti
Devrim Karadağ

Batman'da Gültepe Mahallesi'nde bulunan özel bir spor salonunda bugün saat 16.20’de henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Gazetecilere açıklama yapan Batman Valisi Ekrem Canalp, "Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırma sürüyor. Spor salonunda itfaiye tarafından 4 defa tarama yapıldı. Başkaca herhangi bir vatandaşımızın izine rastlanmadı” dedi.

Spor salonundaki yangında Mehmet Şimşek in yeğeni hayatını kaybetti 1

Öte yandan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yangınla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından müfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

Spor salonundaki yangında Mehmet Şimşek in yeğeni hayatını kaybetti 2

Gülsüm Öztekin Tunç

ŞİMŞEK’İN AKRABASIYMIŞ

Nefes'te yer alan habere göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ağabeyi Ahmet Şimşek'in kızı Emine Yani de yangında hayatını kaybetti. Emine Yani’nin evli ve 5 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Spor salonundaki yangında Mehmet Şimşek in yeğeni hayatını kaybetti 3

Yani’nin spor salonuna yüzmeye gittiği ve çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği belirtildi.

Spor salonundaki yangında Mehmet Şimşek in yeğeni hayatını kaybetti 4

Şaziment Sarıgül (44) (Sağda) ve Emine Yani (42) (Solda)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Batman Mehmet Şimşek
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