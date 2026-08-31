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Son dakika | Girne'deki gemi faciasında kaptan için yeni gelişme! Gözaltına alınmıştı

Son dakika haberi: Girne'deki gemi faciasında gözaltına alınan 8 kişiden biri olan gemi kaptanıyla ilgili yeni gelişme yaşandı.

Son dakika | Girne'deki gemi faciasında kaptan için yeni gelişme! Gözaltına alınmıştı
Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu deniz otobüsü, dün öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa bir süre sonra ön kısmından su almaya başlamıştı. Gemi, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora olmuştu.

8 KİŞİ CAN VERDİ, 18 KİŞİ ARANIYOR

259'u yolcu, 8'i mürettebat olmak üzere 267 kişinin bulunduğu gemideki 241 kişi kurtarılırken, 8 kişi yaşamını yitirdi.

18 kişiye yönelik arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Geminin kaptanı ile 7 mürettebat gözaltına alınmıştı.

Geminin kaptanı bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Son dakika | Girne deki gemi faciasında kaptan için yeni gelişme! Gözaltına alınmıştı 1

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