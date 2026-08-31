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Feribot faciasında Biçer kardeşler kayıp... Acılı anneden kahreden sözler: "Çocuklarım can yeleksiz gitti"

Girne'den Mersin Taşucu'na gitmek üzere hareket eden ve içinde mürettebat dahil 267 kişinin bulunduğu katamaran tipi Türk yolcu gemisinin batması sonrası gemide 8 kişi yaşamını yitirmişti. 18 yolcu hala aranırken, kayıplar arasında Miray ve Mehmet Asaf kardeşler de var. Faciadan zar zor kurtulan iki kardeşin annesi Ayten Biçer, çocuklarının can yeleksiz bir şekilde gemide sıkıştığını belirterek, "20 kişinin üzerine basarak çıkabildim. Çocuklarım 'anne elimizi bırakma' diye haykırdı." dedi.

Feribot faciasında Biçer kardeşler kayıp... Acılı anneden kahreden sözler: "Çocuklarım can yeleksiz gitti"

Gemiden kurtulan Serkan Kunduracı, "Sarsıntı oldu ama çok kuvvetli bir sarsıntı tabii. Sonra bu sarsıntı artmaya başladı, daha kuvvetli olmaya başladı. İkinci sarsıntıda yerden su çıkmaya başladı. O zaman insanlar da panik yaptı. Ablanın biri ‘Ben geri dönmek istiyorum’ diye, ‘Durdurun gemiyi’ diye ısrarla bağırdı. Sonra bir abi çıktı oradan bağırdı, genç çocuk vardı biraz rahatsızdı o gitmek istemediğini söyledi. Üçüncü çarpmada zaten su fışkırdı” dedi.

Feribot faciasında Biçer kardeşler kayıp... Acılı anneden kahreden sözler: "Çocuklarım can yeleksiz gitti" 1

"TATİLE GELDİK, ÇOCUKLARIMI BIRAKIP GİDİYORUM"

Girne'de basın mensupları, 18 kişiyi arama çalışmalarını takip eden kayıp yakınları ve kazadan kurtulanlarla konuştu.

Kayıp yolcular arasında Biçer ailesinin iki ferdi de bulunuyor. Hayri Biçer ve Ayten Biçer, Girne'ye tatile gelmişti. Aile, memleketlerine dönüş yolunda bu faciayı yaşadı. Kazada 12 yaşındaki kızları Saliha Miray Biçer ve 9 yaşındaki oğulları Mehmet Asaf Biçer kayboldu.

"Tatile geldik, çocuklarımı bırakıp gidiyorum." diyen anne Ayten Biçer, kazada yaşanan ihmallere tepki gösterdi.

Feribot faciasında Biçer kardeşler kayıp... Acılı anneden kahreden sözler: "Çocuklarım can yeleksiz gitti" 2

'GEMİDE SIKIŞIP ORADA KALDILAR'

Kaza sırasında insanların birbirinin üzerine basarak kurtulmaya çalıştığını anlatan anne Biçer, "Çocuklarım 'anne elimizi bırakma' diye haykırdı." ifadelerini kullandı.

Acılı anne çocuklarının gemide sıkıştığını ve orada kaldıklarını düşünüyor.

Feribot faciasında Biçer kardeşler kayıp... Acılı anneden kahreden sözler: "Çocuklarım can yeleksiz gitti" 3

"MAZOT VARDI. HER TARAF KAYIYORDU"

Kendisinin eşiyle birlikte yardıma koşanlar tarafından kurtarıldığını anlatan Ayten Biçer, "Üzerimize valizler düştü. Mazot vardı. Her taraf kayıyordu." diye konuştu.

Anne Ayten Biçer, gemi mürettebatı ile çarpıcı bir iddiada da bulundu.

Feribot faciasında Biçer kardeşler kayıp... Acılı anneden kahreden sözler: "Çocuklarım can yeleksiz gitti" 4

"ÇOCUKLARIM CAN YELEKSİZ GİTTİ"

Gemide görevli personelin fırtınalı havanın 20 dakika içinde geçeceğini söylediğini anlatan Biçer, şunları kaydetti:

"Tatile geldik, eve dönüyorduk. 20 kişinin üzerine basarak çıkabildim. Can yeleği yoktu. Çocuklarım can yeleksiz gitti. Can yeleği vermediler. Balon gibi şeyler geldi, oraya ilk önce çalışanlar atladı."

Feribot faciasında Biçer kardeşler kayıp... Acılı anneden kahreden sözler: "Çocuklarım can yeleksiz gitti" 5

Ayten Biçer, gemi personelinin "Hiç mi ayağınız denize değmedi. Sakin olun." diyerek panik yaşayan yolcuları susturmaya çalıştığını da söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Mersin feribot
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