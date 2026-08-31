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Apple'da CEO koltuğu yarın el değiştiriyor: Tim Cook yerini John Ternus'a bırakıyor

Apple'da 15 yıldır CEO'luk görevini yürüten Tim Cook için bir dönem sona eriyor. Apple'ın daha önce açıkladığı görev değişikliği yarın, 1 Eylül 2026 itibarıyla resmen yürürlüğe girecek. Cook'un yerine şirketin Donanım Mühendisliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı John Ternus Apple'ın yeni CEO'su olacak. Cook ise şirketten ayrılmayarak Apple Yönetim Kurulu Başkanı görevini üstlenecek.

Apple'da CEO koltuğu yarın el değiştiriyor: Tim Cook yerini John Ternus'a bırakıyor
Enes Çırtlık

Teknoloji dünyasındaki ABD merkezli şirketlerden Apple'da CEO koltuğu yarın el değiştiriyor. Şirket tarafından daha önce açıklanan plana göre John Ternus, 1 Eylül 2026 itibarıyla Apple'ın yeni CEO'su olarak görevine başlayacak.

2011 yılından bu yana Apple'ın CEO'su olan Tim Cook ise günlük yönetimdeki görevini Ternus'a devredecek. Böylece Apple'da yaklaşık 15 yıl süren Tim Cook CEO'luğu sona erecek.

APPLE'IN YENİ CEO'SU JOHN TERNUS YARIN GÖREVE BAŞLIYOR

Apple, görev değişikliğini nisan ayında yaptığı resmi açıklamayla duyurmuştu. Şirketin planına göre Donanım Mühendisliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı John Ternus, 1 Eylül 2026'dan itibaren Apple CEO'su olacak.

Tim Cook da yaz boyunca CEO olarak görevine devam ederken geçişin sorunsuz gerçekleşmesi için Ternus ile birlikte çalıştı.

Apple da CEO koltuğu yarın el değiştiriyor: Tim Cook yerini John Ternus a bırakıyor 1

TIM COOK APPLE'DAN AYRILMIYOR

Tim Cook'un CEO'luğu bırakması, Apple ile yollarını ayıracağı anlamına gelmiyor.

Cook, 1 Eylül'den itibaren Apple Yönetim Kurulu Başkanı olacak ve şirkete belirli alanlarda destek vermeye devam edecek. Apple'ın açıklamasına göre Cook'un yeni görevindeki sorumlulukları arasında dünya çapındaki politika yapıcılarla iletişim kurmak da dahil olmak üzere şirketin bazı yönlerine yardımcı olmak var.

Apple da CEO koltuğu yarın el değiştiriyor: Tim Cook yerini John Ternus a bırakıyor 2

Cook, Apple'a 1998 yılında katılmış ve Steve Jobs'un ardından 2011'de CEO olmuştu. Görev süresi boyunca Apple Watch, AirPods ve Apple Vision Pro gibi yeni ürün kategorilerinin yanı sıra Apple Pay, Apple TV ve Apple Music gibi birçok hizmetin büyümesine liderlik etti. Apple'ın piyasa değeri de Cook döneminde yaklaşık 350 milyar dolardan 4 trilyon dolar seviyesine yükseldi.

JOHN TERNUS KİMDİR?

Apple'ın yeni CEO'su John Ternus, şirkete dışarıdan gelen bir yönetici değil. Ternus'un Apple'daki kariyeri yaklaşık çeyrek asır öncesine dayanıyor.

Apple da CEO koltuğu yarın el değiştiriyor: Tim Cook yerini John Ternus a bırakıyor 3

Ternus, 2001 yılında Apple'ın ürün tasarım ekibine katıldı. 2013'te Donanım Mühendisliği Başkan Yardımcısı oldu, 2021'de ise Donanım Mühendisliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak Apple'ın üst yönetim ekibine dahil edildi ve şirkete ait birçok ürünün geliştirilmesinde rol oynadı.

JOHN TERNUS'UN İLK BÜYÜK SINAVI 9 EYLÜL'DE

John Ternus'un CEO koltuğuna oturmasının hemen ardından Apple'ın yılın en önemli etkinliklerinden biri gerçekleştirilecek.

Apple da CEO koltuğu yarın el değiştiriyor: Tim Cook yerini John Ternus a bırakıyor 4

Apple, 9 Eylül'de yeni ürünlerini tanıtacağı büyük bir etkinlik düzenleyecek. Etkinlik, Ternus'un Apple CEO'su olarak gerçekleştireceği ilk büyük ürün lansmanı olacak. Yeni iPhone modellerinin ve uzun süredir gündemde olan katlanabilir iPhone'un etkinliğin öne çıkan başlıkları arasında yer alması bekleniyor.

Böylece Apple'da yarın başlayacak John Ternus dönemi, daha ilk günlerinden itibaren şirketin en önemli ürünlerinden iPhone'un geleceğinin konuşulacağı kritik bir lansman süreciyle karşı karşıya kalacak.

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