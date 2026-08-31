Girne'deki gemi faciası göz göre göre gelmiş! Korkunç iddialar

Filo Denizcilik'e ait katamaran tipi yolcu ve yük gemisi, dün saat 12.30 sıralarında Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na ulaşmak üzere hareket etti. Ancak limandan yaklaşık 4 mil (6,5 kilometre) uzaklaşan geminin arka kısmından su almaya başladığı fark edildi.

HIZLA ALABORA OLDU

Kaptanın durumu tespit edip geri dönme manevrası yapmasına rağmen, geminin içine dolan deniz suyu kısa sürede dengeyi bozdu. Dengesi kaybolan katamaran şiddetli rüzgar ve dalgaların da etkisiyle hızla alabora olarak sulara gömüldü.

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 18 KAYIP VAR

Olayın hemen ardından durumun bildirilmesiyle bölgede arama-kurtarma seferberliği başlatıldı. KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, askeri helikopterler, çevredeki yolcu gemileri ve bölgede demirli bulunan sivil balıkçı tekneleri denize dökülen kazazedeleri kurtarmak için bölgeye akın etti. 267 kişiden 241'i kurtarılırken 18 kişinin kayıp olduğu ve 8 kişinin ise hayatını kaybettiği öğrenildi.

ERDOĞAN: "TÜM İMKÂNLARIMIZI SEFERBER ETTİK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Başbakan Ünal Üstel ile görüştü. Erdoğan, "İhmali olan varsa KKTC ile gerekli adımları atacağız" dedi. Erdoğan kazadan sonra şu açıklamayı yaptı: "Kazanın hemen ardından KKTC makamlarıyla işbirliği içinde, geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarını başlattık. Kayıplara ulaşmaya yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettiğimiz bu süreci yakından takip ediyoruz. Buradan bir kez daha kazada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, sağ olarak kurtarılan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum."

"UYARDIK, KAPTAN İNAT ETTİ"

Sabah'ta yer alan habere göre; faciadan sağ kurtulan bir yolcu, gemide yaşanan dehşet anlarını şu sözlerle aktardı, "Ufak sesler gelmeye başladığında kabinin su aldığını söyleyip uyardık ancak 'Biz alışkınız, bir şey olmaz' denilerek geçiştirildi. Su miktarı artınca tekrar uyardık, yine benzer şekilde karşılık aldık. Kısa bir süre sonra şiddetli bir patlama oldu ve camlar kırıldı. İkaz ancak o zaman yapıldı ve 'Hadi kaçıyoruz' denildi. İnsanların bir kısmı koltukların altına sıkışmıştı, muhtemelen dışarı çıkamadılar. Denize ulaşabilenlerde ise can yeleği yoktu. Kaptan inat etti."

BÜYÜK İHMAL

A Haber yayına bağlanan Kaptan Ercan Güneştutar, "Geminin kurtarma filikalarının zayıf olduğu görülüyor. Kapaklar açılıyor mu, güvenlikleri yeterli mi, bunlar hep bilirkişi incelemesinden sonra ortaya çıkacak. Bir teknenin limandan ayrıldıktan kısa bir süre sonra su almaya başlaması çok büyük bir soru işareti. Hayatın olağan akışına aykırı bu. Orada büyük bir ihtimalle su almasında büyük bir sıkıntı olduğunu ortaya koyuyor. Mürettebat yolcuların su alıyoruz sözünden sonra hemen tahliye sürecini başlatsa belki bu kadar sıkıntı yaşanmayacaktı. Uçaklardaki kara kutu ile bu kara kutu daha farklı. Geminin rotası, hızı vs. var. Gemi incelendikten sonra nereden su aldığı ortaya çıkacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

'GEMİ BATACAK GALİBA'

Gemide bulunan bir yolcunun babası yaşanan çaresizliği şu sözlerle dile getirdi, "Oğlum Türkiye'ye gitmek üzere yola çıkmıştı. Gemi seyir halindeyken kardeşini arayıp 'Gemi su alıyor, batacağız galiba' demiş. Kardeşi de hemen bana haber verdi. Kısa süre sonra geminin battığını öğrendik. Hiçbir şekilde bilgi alamıyoruz, telefonuna da ulaşamıyoruz. İnşallah kimseye bir şey olmaz."

'GEÇİRDİĞİM EN KÖTÜ YOLCULUK'

Genç bir kadın, daha önce aynı gemi ile yaptığı seyahatten görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Görüntüde geminin güçlü bir şekilde sallandığı görülürken yolcuların ise bağırışları duyuldu. Genç kadın bu görüntüyü, "Geçirdiğim en kötü yolculuk" notuyla paylaştı.

'GEMİYİ İLK KAPTAN TERK ETTİ'

Batan yolcu gemisinden kurtarılan iki kişi yaşananları "Gemi pat pat vurmaya başladı. Görevlileri çağırdık. Gemi su alıyor dedik. Bize 'Siz alışkın değilsiniz, bir şey olmaz' dediler. Sonra iyice su alınca koltuklar kırıldı, kaptan da gelip "Bir şey olmaz" dedi, yoluna devam etti. Sonra geminin ön tarafı patladı. Camlar patladıktan sonra o zaman acilen çıkıyoruz deyip kendileri hemen kaçtılar, insanlar içeride kaldı... Kimseye bilgi verilmedi, gemi patladıktan sonra kaçıyoruz dediler... Kiminin can yeleği yoktu. Çocuklar ve yaşlılar koltukların altına sıkıştı... Can yeleği bulan yelekle, bulamayanlar öylece denize atladı... Kaptan inat etti... gitmeye inat etti" ifadeleriyle yaşananları anlattı.

TÜRKİYE YAVRU VATAN'A YARDIMA KOŞTU

Geminin alabora olduğu bilgisinin alınmasının ardından Türkiye harekete geçerek personel ve araçlar görevlendirdi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı, "Arama kurtarma faaliyetleri kapsamında; K.K.T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 4 yüzer unsur ile AKGÜNLER 3 isimli yolcu gemisi bölgede görevlendirilmiş, Sahil Güvenlik Komutanlığımız tarafından ise 5 yüzer unsur ve 2 Sahil Güvenlik helikopteri bölgeye sevk edilmiştir. Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından bölgede yürütülen çalışmalara destek sağlamak üzere 6 deniz unsuru görevlendirilmiştir."