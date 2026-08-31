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Tıraşın en pratik hali: Philips OneBlade Pro şimdi indirimde
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Tıraşın en pratik hali: Philips OneBlade Pro şimdi indirimde

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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Aynanın karşısına geçip sakal düzeltmeye çalışırken cildi çizmek ya da sürekli ayrı başlık aramak insanı yoruyor. Cildi tahriş eden veya detay verirken yetersiz kalan makinelerle uğraşmak istemiyorsanız Philips OneBlade Pro, tek bir bıçakla hem yüzü hem vücudu cildi hiç yormadan hallediyor. Fiyatı düşmüşken iyi ve sağlam bir cihaz arayanlar mutlaka baksın. İşte detaylar!

Tıraştan sonra boyun bölgesinde çıkan o kırmızı noktalardan ve yanma hissinden sıkılmayan yoktur herhalde. OneBlade Pro’nun en güzel yanı cilde sıfır yapışmadığı için kesik veya tahriş riski bırakmaması. Çift taraflı bıçağı sayesinde sakala yön vermek, kenarları düzeltmek çok kolay. Eğer uzun zamandır aklınızda düzgün bir tıraş makinesi almak varsa indirime girmişken şans verebilirsiniz.

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Güvenli tıraş deneyimi: Philips OneBlade Pro Yüz ve Vücut için Hibrit Tıraş Makinesi

Tıraşın en pratik hali: Philips OneBlade Pro şimdi indirimde 1

Philips OneBlade Pro, OneBlade teknolojisiyle hem yüz hem de vücut kıllarını cildi tahriş etmeden kısaltır, şekillendirir ve tıraş eder. 12 farklı uzunluk ayarına (0.5 - 9 mm) sahip hassas tarağı sayesinde sakallarınızı dilediğiniz boyda eşit şekilde kesmenizi sağlar. Takılabilir cilt koruyucu ve vücut tarağı, hassas bölgelerde bile güvenli kullanım sunar.Tamamen su geçirmez yapısıyla ister kuru ister köpükle veya duşta kullanılabilir. Şarj edilebilir Lityum İyon pili 1 saatlik şarjla uzun süreli kesintisiz performans sağlarken üzerindeki LED gösterge sayesinde şarj seviyesini anlık olarak görebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Mükemmel bir ürün. Sinek kaydı gibi tıraş ediyor. Çok memnun kaldım."
  • "Uzun süredir kullanıyorum ve oldukça memnunum. Özellikle ayarlanabilir tarak sayesinde farklı sakal uzunluklarını kolayca ayarlayabiliyorum. Hem yüz hem de vücut için tek cihaz kullanabilmek büyük avantaj. Şarjı çok uzun gidiyor, sık sık şarj etme derdi yaşatmıyor. 10/10."
Ürünü İncele

Bu içerik 31 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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