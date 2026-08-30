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Bursa'da düğün yemeği sonrası rahatsızlanan 100'den fazla kişi hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde düğün yemeğinin ardından bulantı, kusma ve karın ağrısı gibi şikayetler yaşayan 100'den fazla kişi hastanelere başvurdu. Bursa İl Sağlık Müdürlüğünden de olayla ilgili açıklama geldi.

Bursa'da düğün yemeği sonrası rahatsızlanan 100'den fazla kişi hastaneye kaldırıldı

Olay, Orhaneli ilçesine bağlı Karıncalı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki düğüne katılan konuklara tavuk ve pilav ikram edildi.

AYNI BELİRTİLER GÖRÜLDÜ

Yemeğin ardından çok sayıda kişide mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi gibi rahatsızlıklar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Hastanelere başvuran 100'ün üzerinde kişi, tedavi altına alındı.

Bursa da düğün yemeği sonrası rahatsızlanan 100 den fazla kişi hastaneye kaldırıldı 1

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:

"Orhaneli ilçesinde düzenlenen bir cemiyette yaklaşık 500 vatandaşımıza ikram edilen yemekten 100'den fazla vatandaşımız etkilenmiştir. Hafif semptomları bulunan bazı vatandaşlarımız hastanede tedavi altına alınmış olup, an itibarıyla olay kaynaklı durumu ağır seyreden vatandaşımız bulunmamaktadır. Olay, Müdürlüğümüz tarafından yakından takip edilmektedir."

Bursa da düğün yemeği sonrası rahatsızlanan 100 den fazla kişi hastaneye kaldırıldı 2

Bursa da düğün yemeği sonrası rahatsızlanan 100 den fazla kişi hastaneye kaldırıldı 3
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
gıda zehirlenmesi Bursa
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