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İngiltere’den kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı İstanbul’da yakalandı

İngiltere tarafından ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçundan uluslararası seviyede aranan şüpheli, MİT ve polis ekiplerinin operasyonuyla İstanbul’da yakalandı.

İngiltere’den kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı İstanbul’da yakalandı

İngiltere tarafından ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçuyla uluslararası seviyede aranan şüpheli için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul MİT Bölge Başkanlığı ile ortaklaşa çalışma yaptı.

İNGİLTERE'NİN BÜLTENLE ARADIĞI ŞAHIS İSTANBUL'DA YAKALANDI

Yapılan çalışmada, şüphelinin Beyoğlu’nda olduğu tespit edildi. Polis ve MİT’in ortaklaşa düzenlediği operasyonda şüpheli Mohammed A.K. (39) yakalanarak gözaltına alındı.

İngiltere’den kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı İstanbul’da yakalandı 1

İNGİLTERE’YE GÖTÜRÜLMESİ İÇİN İL GÖÇ İDARESİ’NE TESLİM EDİLDİ

Ekiplerin yaptığı araştırmalarda, şahsın İngiltere’de daha önce gerçekleştirilen aramalarda, paketlenmiş halde uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ile hassas teraziler ele geçirildiği, şahsın adreste bulunamaması üzerine hakkında uluslararası seviyede arama kaydı oluşturulduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyet sorgusunun ardından İngiltere’ye götürülmesi için İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı İngiltere İstanbul
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