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Hastanede 15 milyonluk ilaç vurgunu! Depo sorumlusu tutuklandı: "Borcumdan sattım"

Adana’da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nden yaklaşık 15 milyon lira değerinde ilaçları çalıp sattığı tespit edilen depo görevlisi tutuklandı. Şahıs borcundan dolayı 2 milyon TL'lik ilaç sattığını söylerken "Diğer ilaçlardan bilgim yok" dedi.

Hastanede 15 milyonluk ilaç vurgunu! Depo sorumlusu tutuklandı: "Borcumdan sattım"

Adana’daki Balcalı Hastanesi’nde yaklaşık 15 milyon lira değerindeki ilaçların eksik olduğu belirlendi. Gözaltına alınan depo sorumlusu, borçları nedeniyle 2 milyon liralık ilacı depodan çıkarıp sattığını söylerken diğer ilaçlarla ilgili bilgisi olmadığını savundu. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İZNE ÇIKTIĞINDA FARK EDİLDİ

Olay, merkez Sarıçam ilçesindeki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Radyoloji bölümünde meydana geldi. İddiaya göre, radyoloji bölümünde depo sorumlusu olarak çalışan C.S. (36), yıllık izne çıktığı sırada yerine S.A.B. (51) bakmaya başladı. Bu sırada depodaki ilaçların eksik olduğunu fark eden S.A.B., sayım yaptı ve 19 bin ilacın yerinde olmadığı tespit edildi.

Hastanede 15 milyonluk ilaç vurgunu! Depo sorumlusu tutuklandı: "Borcumdan sattım" 1

HASTANE YÖNETİMİ ULAŞAMADI

Piyasa değeri yaklaşık 15 milyon lira olan ilaçlar için S.A.B., durumu hastane yönetimine bildirdi. Depo sorumlusu C.S.’ye ulaşamayan yönetim, olayı polise bildirdi. Polis ekipleri şahsı yakaladı.

Hastanede 15 milyonluk ilaç vurgunu! Depo sorumlusu tutuklandı: "Borcumdan sattım" 2

"BORCUM VARDI, TEHDİT EDİLDİM"

C.S.’nin ifadesinde, "Borcum vardı, beni tehdit ettiler. Ben de o nedenle 2 milyonluk ilaç alıp sattım. Diğer ilaçlardan bilgim yok" dediği öğrenildi. İlaçları çalıp sattığı ileri sürülen depo görevlisi C.S., gözaltına alındıktan sonra çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hastanede 15 milyonluk ilaç vurgunu! Depo sorumlusu tutuklandı: "Borcumdan sattım" 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
hastane ilaç vurgun
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