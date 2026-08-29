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Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı

Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar gündem olmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili re'sen soruşturma başlattı.

Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı

Gazeteci Murat Ağırel’in eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ailesinin Almanya’daki ticari faaliyetlerine ilişkin iddiaları gündem olmuştu. Almanya’ya giderek bazı taşınmazları yerinde görüntüleyen Ağırel şirket kayıtları, banka hareketleri ve satış sözleşmelerine dayandırdığı iddialarını Onlar TV’de anlatmıştı. Ağırel’in açıklamalarında 18 daireli bir bina, milyonlarca euroluk para transferleri ve tamamlanamayan bir AVM alımı öne çıkmıştı.

Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı 1

MELİH GÖKÇEK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Melih Gökçek ise iddiaların ardından sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yayımlamıştı. Ağırel’i “iftira” atmakla suçlayan Gökçek, konuyu yargıya taşıyacağını bildirmişti.

Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı 2

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MELİH GÖKÇEK HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde öne sürülen iddialara ilişkin olarak, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla re’sen soruşturma başlatıldı.

Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı 3

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Melih Gökçek soruşturma
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