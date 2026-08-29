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Kaş'taki orman yangını büyük ölçüde kontrol altında

Antalya'nın Kaş ilçesindeki orman yangını büyük oranda kontrol altına alındı. Ekiplerin söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Kaş'taki orman yangını büyük ölçüde kontrol altında

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde başlayarak rüzgarın etkisiyle Antalya'nın Kaş ilçesi Palamut ve Patara Mahallesi'nde yayılan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. Orman ekiplerinin 6 helikopter, 4 uçak, 10 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ile 80 teknik personel ve yangın işçisinin yanı sıra AFAD, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile STK'lara ait arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlar alevlere müdahale ediliyor.

Kaş taki orman yangını büyük ölçüde kontrol altında 1

BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI

Rüzgarın etkisini büyük ölçüde kaybettiği bölgede Palamut Mahallesi'ndeki yanan ev, ahır, sera ve bahçelerde yetkili kurumlar tarafından hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Muğla Seydikemer'de orman dışı alanda başlayarak Antalya Kaş'a sıçrayan yangın, ekiplerimizin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucunda büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangını tamamen kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya yangın kaş
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