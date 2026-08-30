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Sincan’da zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi, 1 kişi ağır yaralandı

Ankara’nın Sincan ilçesinde 3 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada bir motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Motosiklet sürücüsü, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Sincan’da zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi, 1 kişi ağır yaralandı

Kaza, Sincan ilçesi Menderes Mahallesi Hacı Bayram Caddesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir motosiklet ile bir otomobil çarpıştı, çarpışmanın ardından bir diğer otomobil ise motosiklete çarpan aracın arka kısmına çarptı.

Sincan’da zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi, 1 kişi ağır yaralandı 1

SİNCAN'DA KAZA: MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından, motosiklet sürücüne kalp masajı uygulandı. Motosiklet sürücüsü, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Sincan’da zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi, 1 kişi ağır yaralandı 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kaza sincan
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