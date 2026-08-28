Narin Güran'ın ağabeyi Enes Güran'ın görüntüleri ortaya çıktı! "Köyde ne olup bittiğini biz biliriz, büyükler ve yaşlılar bilmez"

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 15 kişi hakkında soruşturma tamamlanmıştı.

Sanıkların yargılanmasına 7 Kasım 2024'te başlanmış, mahkeme heyeti 28 Aralık 2024'teki duruşmada, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ı "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarpmıştı.

"NE OLUP BİTTİĞİNİ BİZ BİLİRİZ"

Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre ağabey Enes Güran'ın duruşmadaki görüntüleri ortaya çıktı. Güran görüntülerde şunları ifade etti:

"Köyde ne olup bittiğini büyükler bilmez, yaşlılar bilmez, biz biliriz. Bugün köyde çok şey var… O köye baktığınız zaman güzel bir köy zannetmeyin. Can güvenliği dediğimiz de... Ben diyordum ki benim, kardeşimin ve ailemin can güvenliği sağlamdır ama öyle değilmiş. En kötü en rezil yerdeymişim."