HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sarıyer'de İETT otobüsü bariyerlere çarptı: Evlere metreler kala durdu

Sarıyer'de yağmur sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan İETT otobüsü bariyerlere çarptı.

Sarıyer'de İETT otobüsü bariyerlere çarptı: Evlere metreler kala durdu

Kaza, saat 21.30 sıralarında Sarıyer Pınar Mahallesi Çamlıbel Caddesi'nde meydana geldi İstinye Dereiçi-Zincirlikuyu seferi yapan 29 nolu İETT otobüsü, yağmur sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Sarıyer de İETT otobüsü bariyerlere çarptı: Evlere metreler kala durdu 1

İETT OTOBÜSÜ YOLDAN ÇIKTI

Çevrede bulunan evlere metreler kala durabilen otobüsteki 2 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Sarıyer de İETT otobüsü bariyerlere çarptı: Evlere metreler kala durdu 2

KAYMASIN DİYE TAŞLA DURDURDULAR

Öte yandan, otobüs çekici gelene kadar durduğu yerden kaymasın diye lastiklerine vatandaşlar tarafından taş konulduğu görüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Sarıyer de İETT otobüsü bariyerlere çarptı: Evlere metreler kala durdu 3

Polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Çekici yardımıyla çekilen otobüsün kaza alanından götürülmesi sonucu cadde yeniden trafiğe açıldı.

Sarıyer de İETT otobüsü bariyerlere çarptı: Evlere metreler kala durdu 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Siirt’te 34 yıllık mülkiyet sorunu çözüldü: 497 vatandaş tapularına kavuştuSiirt’te 34 yıllık mülkiyet sorunu çözüldü: 497 vatandaş tapularına kavuştu
Vali Gül, İETT kazasında yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret ettiVali Gül, İETT kazasında yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti

Anahtar Kelimeler:
Sarıyer İETT kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
20 yıldır Guantanamo'daydı: 11 Eylül'ün mimarı Halid Şeyh Muhammed'in dava tarihi belli oldu!

20 yıldır Guantanamo'daydı: 11 Eylül'ün mimarı Halid Şeyh Muhammed'in dava tarihi belli oldu!

Faciadan korkuluyor: Acil tahliye istendi

Faciadan korkuluyor: Acil tahliye istendi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı! İşte rakiplerimiz...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı! İşte rakiplerimiz...

Pelin Akil gördüklerine inanamadı: “Aklımı kaybedeceğim!”

Pelin Akil gördüklerine inanamadı: “Aklımı kaybedeceğim!”

Ünlü meyve suyu markası iflasın eşiğinde! Mahkemeden son çağrı geldi

Ünlü meyve suyu markası iflasın eşiğinde! Mahkemeden son çağrı geldi

Vergi veya SGK borcu olan esnafa kredi! Limitler 1,5 milyon TL'ye çıkarıldı!

Vergi veya SGK borcu olan esnafa kredi! Limitler 1,5 milyon TL'ye çıkarıldı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.