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Özgür Özel seçim vaadini ağzından kaçırdı! Emeklilik sisteminde yeni düzenleme

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kayseri'de düzenlenen bir programa katıldı. Kadınlarla bir araya gelen Özel programda, ev hanımlarının devlet tarafından ödenecek sigorta primleriyle emekli edilmesi üzerine olan sistemi detaylarıyla açıkladı.

Özgür Özel seçim vaadini ağzından kaçırdı! Emeklilik sisteminde yeni düzenleme
Doğukan Akbayır

Özel programda dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Özel, “Bir taraftan da iki tane şey var, vatandaşlık temel geliri diye bir şey var. Yani sen vatandaşsan bir temel gelirin olacak. Biz sana iş bulamamışsak, bir maaş verememişsek, bir temel gelir olacak. O da bir aileye veriliyorsa doğrudan ev hanımının kendisine verilecek. Üçüncü bir şey, sürpriz. Seçimde söyleyecektik ama dün Kocaeli’de böyle bir kadın buluşmasında ağzımdan kaçırdım.

Özgür Özel seçim vaadini ağzından kaçırdı! Emeklilik sisteminde yeni düzenleme 1

ÖZEL AĞZINDAN KAÇIRDI: "SİGORTAYI DEVLET ÖDEYECEK"

Gazeteler yazmış, artık söyleyeceğiz. YENİ Parti iktidarında eğer bir mahallede kreş yoksa bir kusur kimin? Devletin. Bir kadın işte çalışmak istiyor, ama iş bulamadıysak kusur kimin? Devletin. Ya da çocuk sayısı, evdeki yaşlısı ya da engellisinden dolayı çalışma imkanı yoksa o zaman ev hanımının, evde çalışan, evin işini yapan hanımın sigortasını devlet ödeyecek, ev hanımları evde çalışarak emekli olacaklar. Esas projemiz bu bizim.”

Özgür Özel seçim vaadini ağzından kaçırdı! Emeklilik sisteminde yeni düzenleme 2

“BİZLERİN TÜRK KADINLARINA EN BÜYÜK HEDİYESİ BU OLACAK”

Özel değerlendirmesinin devamında şöyle konuştu:

“Bir şunu söyleyeyim özellikle. 1960’ların sonu, 70’lerde Karaoğlan Ecevit geldi. ‘Halktan yana iktidar kuracağız’ dedi. İki yerel, iki genel seçime girdi. Dört seçimden birinci çıktı. Şimdi mesela emekli sandıkları, emekli olmak, daha sonra sağlık sigortaları, iş kazalarına karşı sigorta, bunların hepsi dünyada da sosyal demokrat yani YENİ Parti gibi partiler bunları savunuyor. Türkiye’ye de sendikayı, sendikal güvenceyi, emeklilik hakkını, hastalık ve yaşlı sigortasını Bülent Ecevit getirdi. Şimdi de inşallah biz iktidar olduğumuzda ki ilk girdiğimiz yerel seçimi kazandık, genel seçimi de kazanacağız inşallah sizlerin desteğiyle.

Hani imkansız gibi. Erkeklerin de sigortalı olması imkansız gibiydi biz o zaman bunu söylemeden önce. Şimdi tabii kadınlar da sigortalı oluyor, emekli olabiliyor. Ama ya vatandaşlık temel geliri ya evdeki kadını kreş sağlayıp sosyal hayata katamıyorsan, iş veremiyorsan ya da çok çocuğu olmuş, çare yok ya da evde sigortalı kimse yok, zorlukları var. Evde sigorta. Nasıl Atatürk önce memleketi kurtardı, sonra Türk kadınına seçme seçilme hakkı verdi. Atatürk’ü takip eden, Atatürk’ün görüşlerini savunan bizlerin Türk kadınlarına en büyük hediyesi, en büyük armağanı bu olacak. Bak bu anlattığınız dertlerin tamamı yoksulluktan, işsizlikten, güvencesizlikten kaynaklanan işler.”

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Kocaeli Özgür Özel
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