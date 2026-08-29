Kültürpark’ta zafer coşkusu

Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Orkestra Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen konserde, Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası sahne aldı. Kültürpark Göl Kenarı’nda gerçekleşen konsere ilgi yoğundu. Sevilen eserlerden oluşan repertuvarıyla kulakların pasını silen orkestra, büyük beğeni topladı. Zafer Haftası coşkusunun müzikle buluştuğu gecede vatandaşlar, orkestranın seslendirdiği eserlere eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.

Bursa’da 6 gün sürecek etkinlikler çerçevesinde 30 Ağustos Pazar günü saat 20.00’de Heykel’den başlayan ve Altıparmak üzerinden Bursa Millet Bahçesi’ne uzanan Zafer Bayramı Yürüyüşü organize edilecek. Yürüyüşün sona erdiği noktada saat 21.00’da ünlü sanatçı Elif Buse Doğan ’Zafer Bayramı’ konserinde sahne alacak. Bursalılar, ay yıldızlı bayraklar eşliğinde zafer coşkusunu ve gururunu hep birlikte yaşayacak.

Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır