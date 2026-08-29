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Belen’de araçta mahsur kalan bebek kurtarıldı

Hatay’ın Belen ilçesinde aracın kapılarının kilitli kalmasıyla mahsur kalan bebek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güvenli şekilde kurtarılarak ailesine teslim edildi.Olay, Belen ilçesi Halilbey Mahallesi’nde meydana geldi.

Belen’de araçta mahsur kalan bebek kurtarıldı

Hatay’ın Belen ilçesinde aracın kapılarının kilitli kalmasıyla mahsur kalan bebek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güvenli şekilde kurtarılarak ailesine teslim edildi.
Olay, Belen ilçesi Halilbey Mahallesi’nde meydana geldi. Kapının kilitlenmesi sonrası araç içerisinde bebeğin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin titiz çalışması sonucu bebek bulunduğu araçtan güvenli şekilde çıkarıldı.
Kurtarılan bebek ailesine teslim edilirken, bebeğin ve ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Belen’de araçta mahsur kalan bebek kurtarıldı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hatay
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