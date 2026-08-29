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iPhone 18 Pro ön siparişleri geç başlayabilir

iPhone 18 Pro ne zaman çıkar merak konusuydu. Apple Event tarihi 9 Eylül olarak duyuruldu. Katlanabilir iPhone ile birlikte iPhone 18 Pro Max ön siparişlerinin de aynı hafta başlaması bekleniyor.

iPhone 18 Pro ön siparişleri geç başlayabilir
Cansu Çamcı

iPhone 18 Pro 9 Eylül'de tanıtılacak. Yeni rapor, cihazın ön siparişlerinin normalden biraz daha geç başlayacağını söylüyor; iPhone 18 Pro Max ön siparişleri muhtemelen 12 Eylül Cumartesi günü itibarıyla başlayacak.

iPhone 18 Pro Max ön siparişi 12 Eylül'de başlayabilir

Apple bu hafta büyük iPhone etkinliğinin 9 Eylül Çarşamba günü gerçekleşeceğini duyurdu. Apple normalde iPhone'un sonbahar lansmanları için oldukça öngörülebilir bir program izliyor. Etkinlikten sonra ön siparişler genellikle aynı haftanın Cuma günü açılıyor, cihazlar bir sonraki Cuma günü de piyasaya sürülüyor. Ancak bu yıl biraz farklı olacak.

2026 yılının 11 Eylül saldırılarının 25. yıldönümü olması nedeniyle bu yıl iPhone 18 Pro ön siparişlerinin bir gün geç yani 12 Eylül Cumartesi günü başlaması bekleniyor. Bu bağlamda, iPhone 18 Pro Max çıkış tarihi 18 Eylül veya 19 Eylül olacak.

Geciken ön sipariş tarihinin Apple'ın etkinlikte tanıtacağı diğer cihazlar olan Apple Watch Series 12 ve Apple Watch Ultra 4 için de geçerli olması bekleniyor. Apple'ın katlanabilir iPhone'u daha sonraki bir tarihte satışa çıkabilir, ön siparişler Eylül ayı sonuna kadar açılmayabilir.

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Anahtar Kelimeler:
iPhone
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