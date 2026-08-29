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Traktör şarampole devrildi: 1 ölü

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Balkar Beldesi yukarı karakuyu köyü yolunda Gazi Çapar idaresindeki traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Traktör şarampole devrildi: 1 ölü

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Balkar Beldesi yukarı karakuyu köyü yolunda Gazi Çapar idaresindeki traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Sürücü Gazi Çapar olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemeler sonrası Çapar’ın cenazesi Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman
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