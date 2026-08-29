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Nepal’de kayıp Türk rehber için açıklama: "Son telefon sinyaline ulaşılması için çalışmalar sürüyor"

Nepal’deki sel felaketinin ardından Türk tur rehberi Elena Öksüz’den 26 Ağustos’tan bu yana haber alamadıklarını ifade eden İstanbul Rehberler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Eracun, çifte vatandaş Elena Öksüz’ün Nepal’e Rus pasaportuyla giriş yaptığını, bu nedenle bölgede Türk vatandaşı bulunduğunun başlangıçta tespit edilemediğini, son telefon sinyaline ulaşılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Nepal’de kayıp Türk rehber için açıklama: "Son telefon sinyaline ulaşılması için çalışmalar sürüyor"

Nepal’in kuzeyindeki afet bölgesinde bulunan tur rehberi Elena Öksüz’ten haber alınamıyor. İstanbul Rehberler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Eracun, çifte vatandaş olan Öksüz’ün Nepal’e Rus pasaportuyla giriş yaptığını, bu nedenle bölgede Türk vatandaşı bulunduğunun başlangıçta tespit edilemediğini belirtti.

Nepal’de kayıp Türk rehber için açıklama: "Son telefon sinyaline ulaşılması için çalışmalar sürüyor" 1

NEPAL'DEKİ FELAKETTE TÜRK TURİST REHBERİ KAYBOLDU

Rusya’nın 27 Ağustos’ta yaptığı açıklamayla Öksüz’e ulaşılamadığının ve kayıp olduğunun kesinleştiğini ifade eden Eracun, Türkiye’nin Yeni Delhi Büyükelçiliği ile Dışişleri Bakanlığının da bilgilendirildiğini aktardı.

Nepal’de kayıp Türk rehber için açıklama: "Son telefon sinyaline ulaşılması için çalışmalar sürüyor" 2

(İstanbul Rehberler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Eracun)

İLK AÇIKLAMA: SİNYAL İZİ ARANIYOR

Eracun, Öksüz’ün son telefon sinyallerine ilişkin verilere ulaşılmaya çalışıldığını, kızı ve eski eşinden de bilgi alındığını söyledi. Bir grupla turistik faaliyetlere katılmak üzere bölgede bulunan Öksüz’ün 26 Ağustos’ta otelden ayrıldığı, o tarihten bu yana kendisinden haber alınamadığı belirtildi.

Yerel makamların arama çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Eracun, Elena Öksüz’e bir an önce ulaşılmasını beklediklerini ifade etti. Elena Öksüz’ün, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman’a giderek arama kurtarma ekiplerine çevirmenlik yaptığı da öğrenildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sel Rehber Nepal türk
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