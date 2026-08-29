HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Manavgat’ta boğaz mendirek yolunda korkutan yangın

Antalya’nın Manavgat ilçesinde sazlık ve ağaçlık alanda çıkan yangın orman İşletmesi Büyükşehir Belediyesi ve Manavgat Belediyesi tekniklerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü. Yangın bölgesindeki 2 kaplumbağa ise itfaiye ekipleri tarafından alınıp yıkandıktan sonra güvenli bölgeye bırakıldı.

Manavgat’ta boğaz mendirek yolunda korkutan yangın

Manavgat Sorgun Mahallesi boğaz mendirek yolu üzerinde titreyen göl kenarında bulunan sazlık alandan başlayan yangın oteller bölgesinde korku dolu anların yaşamasına neden oldu. Kuru Otlar ve sazlıkların rüzgarın da etkisiyle bir anda alev almasıyla başlayan ve hızla yayılan yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesiManavgat birimi, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Manavgat Belediyesi ekiplerinin yanı sıra bölgede bulunan otel çalışanları müdahale etti.

Yangın söndürme çalışmalarını Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek ve Manavgat Orman İşletme Müdürü İsa Tarhan olay yerinden takip etti

Manavgat’ta boğaz mendirek yolunda korkutan yangın 1

Manavgat’ta boğaz mendirek yolunda korkutan yangın 2

Manavgat’ta boğaz mendirek yolunda korkutan yangın 3

Manavgat’ta boğaz mendirek yolunda korkutan yangın 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Alanya’da alevlere teslim olan dairede 3 çocuk dumandan etkilendiAlanya’da alevlere teslim olan dairede 3 çocuk dumandan etkilendi
Zaferin ruhu, Ağrı Dağı’nın zirvesine taşındıZaferin ruhu, Ağrı Dağı’nın zirvesine taşındı

Anahtar Kelimeler:
antalya yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Enes Güran'ın görüntüleri ortaya çıktı! Sözleri dikkat çekti

Enes Güran'ın görüntüleri ortaya çıktı! Sözleri dikkat çekti

Soruşturma başlatıldı! 'Fidan Hoca' gözaltına alındı

Soruşturma başlatıldı! 'Fidan Hoca' gözaltına alındı

Olmaz denen oldu! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı

Olmaz denen oldu! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı

Gizli evliliğinde yeni perde: Eşi Nurdan Eriş kararını verdi

Gizli evliliğinde yeni perde: Eşi Nurdan Eriş kararını verdi

FED'in mesajı piyasaları vurdu! Altın çok sert düştü

FED'in mesajı piyasaları vurdu! Altın çok sert düştü

A101'e elektrikli motorlu bisiklet geliyor! 3 Eylül 2026 A101 kataloğu

A101'e elektrikli motorlu bisiklet geliyor! 3 Eylül 2026 A101 kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.