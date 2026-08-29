Manavgat’ta boğaz mendirek yolunda korkutan yangın

Manavgat Sorgun Mahallesi boğaz mendirek yolu üzerinde titreyen göl kenarında bulunan sazlık alandan başlayan yangın oteller bölgesinde korku dolu anların yaşamasına neden oldu. Kuru Otlar ve sazlıkların rüzgarın da etkisiyle bir anda alev almasıyla başlayan ve hızla yayılan yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesiManavgat birimi, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Manavgat Belediyesi ekiplerinin yanı sıra bölgede bulunan otel çalışanları müdahale etti.

Yangın söndürme çalışmalarını Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek ve Manavgat Orman İşletme Müdürü İsa Tarhan olay yerinden takip etti



Kaynak: İHA | Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır